La fille de Faith Hill et Tim McGraw, Gracie McGraw, a une réputation grandissante sur Instagram, et l’un de ses derniers téléchargements comprend une série de clichés en bord de mer. L’actrice de 23 ans s’est rendue à la plage lundi pour célébrer l’anniversaire de son amie, le mannequin Laura Hanson Sims. L’occasion spéciale comprenait un pique-nique sur la plage avec des amis, et Gracie a marqué l’occasion avec quelques photos rapides.

Dans les boutons-pression, Gracie est représentée dans un bikini noir en deux pièces tandis que Sims porte un haut à une épaule et un bas de bikini à motif pêche. Gracie a ensuite couronné la série avec un retour en arrière. Cette dernière image montrait le duo prenant une pose ensemble pendant leur enfance.

Dans la légende, Gracie a déclaré que Sims serait toujours sa “meilleure fille et que cela ne changera jamais. Le mannequin a adoré le message, répondant dans les commentaires,” je t’aime infiniment et plus “.

Ces clichés sablonneux sont survenus juste avant un message viral mis en ligne par Gracie jeudi. La jeune actrice, qui est l’une des trois filles de McGraw et Hill, a partagé un clip de son entraînement de pole dance. Le message était censé être stimulant, Gracie expliquant à quel point elle était fière d’apprendre les mouvements exposés.

“C’est pour MOI! Je me renforce et je reprends mon corps”, a écrit Gracie. “Cela me fait me sentir PUISSANT ET CAPABLE. Honnêtement, je n’ai jamais pensé que je serais capable de me tenir debout alors c’est une grande victoire pour moi. Je suis fier de moi. C’est le meilleur entraînement pour le corps et l’esprit. Je ressens en charge et comme un boss effrayant. “

Elle a ajouté: “Je pense que cela s’appelle un sit et je le fais probablement mal, mais j’apprends! Si vous jugez une femme pour avoir utilisé LEUR corps pour faire ce qu’elle veut, alors vous êtes nul.”

Les adeptes potentiels peuvent trouver Gracie sur Instagram à @graciemcgra, où elle compte 19600 fans qui suivent ses publications. Ses sœurs, Audrey et Maggie, peuvent également être trouvées sur Instagram à @audreymcgraw et @maggieemcgraw, respectivement.