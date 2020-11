K

ent et l’Angleterre pleurent la mort de Graham Cowdrey, membre de l’une des dynasties familiales de cricket les plus connues, à l’âge de 56 ans.

Cowdrey était une figure populaire sur le circuit des comtés qui avait une longue carrière en tant que batteur de Kent, puis a travaillé pour la BCE en tant qu’officier de liaison de cricket.

Le père de Cowdrey, Colin, et son frère, Chris, étaient tous deux capitaine de l’Angleterre, tandis que son grand-père Ernest et son neveu Fabian jouaient également au cricket de première classe.

Cowdrey a joué plus de 400 fois dans tous les formats pour Kent, marquant 14 000 points en tant que batteur agressif d’ordre intermédiaire. Kent a confirmé qu’il était décédé après une courte maladie.

“Je suis engourdi par le choc et la tristesse que l’ami brillant, généreux, drôle et complexe qui a éclairé tant de terrains de cricket, sur et en dehors du terrain, se soit échappé”, a déclaré l’ancien coéquipier et capitaine de Cowdrey, Matthew Fleming.

“Van” comme il était universellement connu en raison de son amour de tout ce qui concerne Van Morrison, était un joueur de cricket instinctif, un changeur de jeu, qui a remporté des matchs grâce à ses prouesses de batteur et de voltigeur.

“Cependant, c’est son amour profond du cricket et de Kent, son engagement en tant que coéquipier, son intégrité et son sens de l’humour méchant, sa loyauté en tant qu’ami et le ‘scintillement dans ses yeux’ qui ont façonné presque tout ce qu’il a fait. nous nous souviendrons aussi avec la plus grande affection possible.

Le PDG de la BCE, Tom Harrison, s’est joint aux hommages à Cowdrey, en déclarant: «J’ai rencontré Graham pour la première fois il y a 30 ans – c’était un homme adorable et toujours de bonne compagnie, un très bon joueur et un homme populaire et très respecté dans le jeu.

“Cette nouvelle est un énorme choc, et il manquera beaucoup à ses collègues, aux joueurs d’hier et d’aujourd’hui et aux fans de cricket du comté, en particulier dans le Kent, où les gens seront vraiment dévastés. Nos pensées vont à la famille Cowdrey en cette période terrible.”