Raham Norton quittera son émission de BBC Radio 2 samedi matin à la fin de l’année, a annoncé la société.

L’animateur du chat présentera son dernier programme le 19 décembre, dix ans après sa première émission régulière le week-end pour la station.

Il a déclaré: «De toute évidence, je suis triste de m’éloigner de mon émission Radio 2. Faire partie de la famille Wogan House me manquera, ainsi que les auditeurs et leur vie.

«Je tiens à remercier mon producteur Malcolm Prince et toutes les équipes avec lesquelles j’ai travaillé pendant une bonne décennie de radio. Heureusement avec l’émission de chat, l’Eurovision et la course de dragsters, la BBC continue d’être ma maison de télévision idéale. »

Au fil des ans, ses invités ont inclus Kylie Minogue, JK Rowling, David Tennant et Tina Turner.

Charlotte Moore, responsable du contenu de la BBC, a déclaré: «Graham Norton manquera énormément le samedi matin à Radio 2, il est un diffuseur de premier ordre mais je suis ravi qu’il s’engage à continuer à être régulièrement présent sur la BBC en tant qu’animateur de son très populaire et primé The Graham Norton Show, la couverture de l’Eurovision et de Drag Race UK par la BBC. »

Helen Thomas, responsable de Radio 2, a ajouté: «Au cours de la dernière décennie, Graham a fait sien samedi matin sur Radio 2.

«Ses interviews étincelantes, ainsi que ses brillantes émissions de la ville hôte de l’Eurovision chaque mois de mai, ont diverti des millions d’auditeurs chaque semaine.

«Au nom des auditeurs de Radio 2 et de tout le monde à Wogan House, nous tenons à le remercier et à lui souhaiter la meilleure des chances pour l’avenir.»