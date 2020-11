Latin Grammys, Ricky Martin se fait prendre sans vestiaire dans le vestiaire | Réforme

Ricky Martin est devenu une tendance dans les réseaux sociaux et comment ne pas le faire, si le chanteur a décidé de montrer plus pour ses followers sur Instagram et a été capturé depuis sa loge juste avant le Grammys latins.

Le chanteur portoricain a posé “comme si son régime ne comptait pas” depuis la loge des Grammys latins lorsque le mari de Jwan Yosef était sur le point de mettre son pantalon.

Photographie de Ricky Martin Sans garde-robe, Instagram et le reste des réseaux sociaux sont devenus fous, puisque ses followers n’ont pas pu éviter de réagir au corps de l’artiste.

Ricky Martin ne cache que ce qui est le plus nécessaire pour la photographie avec un vêtement de couleur sombre et la seule chose qu’il porte en plus de cela, c’est un petit bracelet de perles dans sa main gauche.

Sur la photo, vous pouvez voir l’ancien membre de souvent devant un miroir et accroupi en tenant son pantalon pour les mettre en place; son anatomie a été exposée à l’objectif de la caméra, ses tatouages, ses pectoraux, son abdomen et ses jambes bien travaillés lui ont volé des millions de soupirs.

Le dressing est joli avec un éclairage tamisé, des fleurs et des lumières autour du miroir de Ricky Martin.

Le militant a partagé la photo il y a 23 heures et y indiquait qu’il était sur le point de monter sur scène, plus de 750 000 n’ont pas pu éviter de réagir à l’image.

Latin Grammys, faisons-le!, Était le message que Ricky Martin a écrit avec la publication.

Plus de huit mille commentaires ont reçu le chanteur concernant sa publication, qui ne comportait pas une mais deux photographies.

La deuxième photographie a provoqué une plus grande fureur parmi ses partisans puisque le corps de Ricky Martin est plus exposé, le Portoricain est debout, complètement debout, avec son portable à la main et apparemment, il parlait à quelqu’un. Cette image montre également une vue plus large de sa loge.

Le chanteur d’envergure internationale a également partagé dans ses stories Instagram son énorme émotion après avoir su qu’il était récipiendaire d’un Grammy, ceci dans la catégorie Meilleur album vocal pop, où son album Pause a été placé comme favori.

La star a partagé une capture WhatsApp où ils l’ont informé avant de monter sur scène qu’il était le gagnant et un son euphorique peut être entendu.

Ricky Martin a fait vibrer la scène par sa présentation et sa galanterie. Le chanteur est apparu dans une garde-robe sombre, un pantalon assez large et une chemise avec un décolleté très prononcé avec des broderies autour qui permettaient de montrer ses pectoraux.

L’interprète de La Copa de la Vida a fait ressortir son côté le plus romantique et s’est tenu sur un banc sur scène pour le plus grand plaisir de ses partisans.

Actuellement, Ricky Martin est marié au peintre Jwan Yosef, avec qui il a formé une belle famille de déjà six membres. Le chanteur avait déjà ses jumeaux Matteo et Valentino lorsque Yosef est entré dans sa vie, puis la belle Lucia et Renn ont rejoint la grande famille.

On a beaucoup spéculé sur leurs enfants et sur l’identité de leur père ou de leur mère, comme certains disent que la petite Lucia est la fille de l’ancien Menudo, tandis que Renn est celle de Jwan. D’un autre côté, on a beaucoup parlé de qui est la mère de ces petits; Beaucoup assurent qu’elle est un beau mannequin et une actrice proche du couple, avec qui ils trouvent même des similitudes chez les enfants.

Le célèbre homme a fait sensation en comparant la mère porteuse à la Vierge Marie et était plus que reconnaissant envers cette femme qui lui a donné la joie de devenir père.