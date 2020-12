Michelle Carlín, l’expert du vin nous explique comment préparer un Grenade Spritzer, délicieux et très facile à préparer un apéritif avec des bulles pour trinquer le réveillon du Nouvel An.

Rencontrez Michelle Carlín, une experte du vin.

Voyez ici comment Michelle Carlín nous prépare un spritzer de Grenade.

Pour construire cet apéritif, Granada Spritzer, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

1 bouteille de Prosecco

1 litre de jus de grenade et de canneberge

5 brins de romarin frais

60 g de sucre

Fruits rouges ou noirs surgelés (Mûres, framboises, myrtilles, fraises …)

1 brin de romarin comme garniture par portion

4 à 6 portions

préparation

Dans une casserole, infuser le romarin avec le jus de grenade-canneberge et le sucre, mélanger et cuire 10 minutes à feu moyen, retirer du feu et laisser refroidir.Dans un verre placer les fruits surgelés de votre choix (ils peuvent être rouges ou noirs) Remplissez le verre 1/3 avec le jus infusé, 2/3 avec Prosecco et garnissez à la fin avec la Garnitura de Romero.

Si vous êtes plutôt sucré, ajoutez 2/3 de jus de canneberge / grenade et remplissez le reste de Prosecco.

N’oubliez pas de respecter la règle des 40 secondes, c’est-à-dire 40 secondes après l’entrée de votre invité, il doit avoir son verre en main et profiter de la fête.

