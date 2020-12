UNE

Le grand-père londonien de 91 ans, qui a été parmi les premiers à recevoir la vaccination contre Covid-19 aujourd’hui, est devenu viral après avoir déclaré à une chaîne d’information qu’il avait reçu le vaccin parce qu ‘«il ne sert à rien de mourir maintenant alors que j’ai vécu si longtemps, c’est Là?”

Lors d’une émission cet après-midi, CNN s’est entretenu avec Martin Kenyon à l’extérieur de l’hôpital Guys à London Bridge.

Il a décrit comment il a appelé l’hôpital et a demandé le vaccin. Le grand-père a déclaré qu’il était en retard à son rendez-vous car il ne pouvait pas trouver de parking, mais le personnel était heureux de le voir malgré tout.

Il a déclaré à la chaîne d’information: «J’ai appelé l’hôpital Guys, que je connais très bien car j’ai vécu à Londres la plupart de ma vie d’adulte. Et j’ai dit qu’est-ce que tu fais, la vaccination?

«Ils m’ont posé des questions sur ceci et cela, pas très intéressantes. Et ils ont dit bien venu à 12h30. Bien sûr, je ne pouvais pas trouver un endroit où garer ma voiture, donc j’étais en retard. Quoi qu’il en soit, je suis ici maintenant. Je suis entré et ils m’ont mis sur la liste et je suis parti prendre un déjeuner plutôt désagréable. Et puis ils sont revenus et ils étaient prêts pour moi.

Quant à savoir si ça faisait mal, il a ajouté: «Non, ça n’a pas du tout fait mal. Je ne savais pas que l’aiguille était entrée jusqu’à ce qu’elle soit sortie.

Interrogé sur ce qu’il pensait d’être l’un des premiers au monde à recevoir le coup, M. Kenyon a répondu: «Je ne pense pas que je ressens cela du tout. J’espère que je ne vais pas avoir le virus sanglant maintenant. Je n’ai pas l’intention de l’avoir, j’ai des petites-filles et je veux vivre longtemps pour profiter de leur vie.

Il a dit qu’il n’avait pas beaucoup vu sa famille ces derniers mois, ajoutant: «Je ne les ai pas embrassés. Je rentre à la maison pour leur dire maintenant, personne ne sait [I got the vaccine] – vous êtes le premier à savoir. Ils ne savent pas que je suis ici aujourd’hui.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait reçu le vaccin, il a plaisanté: «Eh bien, il ne sert à rien de mourir maintenant alors que j’ai vécu si longtemps, n’est-ce pas?

Divers utilisateurs de Twitter ont loué l’apparence de M. Kenyon, Bradley écrivant: «Ce type est incroyable, j’ai eu un déjeuner très désagréable et ils étaient prêts pour moi.»

Un autre a écrit: «Awwww. Je l’aime. Il a l’air mieux que la plupart des 80 ans !! Mis à part le fait qu’il doit encore porter un masque, cela a rendu mon cœur heureux. Bon travail, Martin! J’espère qu’il aura un délicieux dîner pour compenser ce mauvais déjeuner. Lol. »

Les Jabs seront administrés dans 70 centres hospitaliers à travers le Royaume-Uni à partir d’aujourd’hui – surnommés «V-Day» par le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Mme Keenan, qui fête ses 91 ans la semaine prochaine et a une fille, un fils et quatre petits-enfants, a reçu le vaccin de l’infirmière May Parsons de l’hôpital universitaire de Coventry.

Margaret Keenan – l’une des premières à recevoir le jab – plus tôt aujourd’hui

Connue par la famille et les amis sous le nom de Maggie, Mme Keenan a déclaré: «Je me sens privilégiée d’être la première personne vaccinée contre Covid-19.

«C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse souhaiter car cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis au cours de la nouvelle année après avoir été seule pendant la majeure partie de l’année.

«Je ne peux pas remercier assez May et le personnel du NHS qui ont énormément pris soin de moi, et mon conseil à quiconque a offert le vaccin est de le prendre – si je peux l’avoir à 90 ans, vous pouvez l’avoir aussi.

«Il n’y a pas de quoi être nerveux.»

Il a déclaré à Good Morning Britain: «Nous devons encore fournir le vaccin à des millions de personnes et nous devons donc continuer à respecter les règles.

«Mais il y a tellement de travail dans ce domaine et je suis vraiment, vraiment… cela vous rend fier d’être britannique.