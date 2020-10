Grande beauté, Kendall Jenner avait l’air fantastique et légère en marchant | INSTAGRAM

La belle mannequin et mondaine, Kendall Jenner, est l’une des sœurs les plus célèbres du monde, classée comme la plus belle et la plus naturelle de toutes, qui à cette occasion a suscité de la ferveur et a laissé tout le monde choqué avec une vidéo dans laquelle elle apparaît marcher et flotter pratiquement, montrant à quel point il est professionnel d’avancer de cette façon.

Les fans de Young modèle Ils ne peuvent pas être sans elle alors ils entrent dans son profil pour voir son nouveau contenu au quotidien, ce qu’elle essaie de réaliser, cependant, c’est parfois assez difficile car elle a un emploi du temps très chargé.

À cette occasion, Kendall Jenner a montré à quel point elle est professionnelle en tant que mannequin marcher comme s’il avait le poids d’une plume, quelque chose de très important sur les podiums car il faut marcher avec élégance et style et plus le modèle est léger en marchant, il a l’air beaucoup mieux.

Pour cette raison, une simple vidéo suffisait à choyer les internautes, qui étaient surpris de voir son grand talent, quelque chose que nous n’avons pas pu observer plusieurs fois et toujours à la recherche radieuse et belle, car nous nous souvenons qu’elle est super coquette et jolie.

Kendal a envoyé un message annonçant ce qui suit: “En l’honneur de #WorldSmileDay, @moon s’est associé à @operationsmile pour illuminer de belles histoires de sourire. Quelque chose d’aussi simple que le sourire peut améliorer votre humeur ou même égayer la journée de quelqu’un d’autre. person 🙂 Comme j’ai passé plus de temps à apprendre et à prendre soin de ma routine de beauté buccale avec MOON, j’ai trouvé la confiance nécessaire pour montrer mon sourire plus souvent. Votre sourire est important. Qu’est-ce qui vous donne envie de montrer le vôtre? “

On sait que depuis qu’elle est entrée dans la mode, elle s’est engagée à modeler plusieurs grandes marques, dont certaines sont plus connues que d’autres, mais que ce soit lors de grands défilés de mode ou simplement en prenant des photos avec ses produits. Elle est toujours gagnante, par conséquent, Kendall est considérée comme une idole, bien sûr, grâce à son apparition sur le podium symbolique de la célèbre marque l3nc3r1a Victoria’s Secret, l’une de ses plus jolies à ce jour. L’ange le plus célèbre et le plus préféré des millions.

Et, bien que malheureusement cet incroyable défilé n’existe plus, et que la marque ait montré ses produits les plus ambitieux, la jeune femme n’a pas arrêté de poser car elle est apparue dans un grand nombre de magazines, et en faisant la couverture, elle est déjà devenue un visage qui tout le monde aime regarder. Grâce à la marque de cosmétiques avec laquelle elle a collaboré avec sa sœur, la femme d’affaires Kylie Jenner, et plusieurs autres mannequins de l’entreprise, c’est à la fois sa mère et d’autres sœurs qui en ont vraiment profité.

Le jeune Jenner est l’un des modèles les plus réussis au monde, mais il faut noter que beaucoup de gens sont surpris que Kendall, la sœur la plus proche de Kylie, soit la dernière personne à oser accepter la coopération avec Kylie Cosmetics, mais heureusement. Oui, l’attente est terminée, car la première étape de leur collaboration pour la série cosmétique Kendall a été montrée.

Récemment, la célèbre a paralysé ses millions de followers en partageant dans ses histoires Instagram, des photos dans lesquelles elle avait l’air très contente de son nouveau look, une blonde aux reflets dorés, une décoloration qui a rafraîchi l’image de Kendall, ainsi que le éclat bronzé de votre teint.