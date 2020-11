Harry Styles devient le premier homme sur la couverture de Vogue | AP

Avec robe Gucci et crinoline! Chanteur et acteur britannique Harry Styles Il a eu l’honneur de devenir le premier homme à faire la couverture de Vogue USA seul, une grande fierté pour ses fans.

Harry Styles est le protagoniste du reportage central du numéro de décembre prochain et d’une séance photo dans laquelle il a été capturé par le célèbre photographe américain Tyler Mitchell.

Le prochain numéro de Vogue États-Unis a avancé sa couverture et, à la surprise de nombreuses personnes, c’est Harry Styles qui est dessus.

Le numéro, qui arrivera dans quelques jours, a mis le chanteur dans son Page de Couverture Et, pour cette raison, il est devenu l’un des historiques qui ont fait la une, puisqu’il y a eu neuf hommes qui ont occupé la couverture du magazine bien qu’aucun ne l’ait fait seul.

Après Richard Gere, George Clooney, Ben Affleck ou Justin Bieber, accompagnés de Cindy Crawford, Gisele Bündchen, Penelope Cruz ou Hailey Bieber, entre autres, Harry Styles devient le 10e homme sur la couverture de l’édition américaine de Vogue.

C’est une étape importante qui permet au chanteur et à de nombreuses personnes proches de lui de s’exprimer dans une longue interview que Hamish Bowles mène sur le chemin qu’il a suivi pour devenir la célébrité mondiale qu’il est aujourd’hui.

C’est ainsi que lors de plusieurs rencontres qui ont commencé en septembre dernier à Londres, Harry s’est ouvertement ouvert au rédacteur en chef de Vogue USA et le chanteur a raconté ce qu’il lit constamment, son nouvel amour pour la méditation ou comment il se soumettait. à un traitement de jus pour la séance photo de Tyler Mitchell pour la couverture et les pages intérieures.

Dans les années récentes, Harry est devenue l’une des icônes de style les plus pertinentes et c’est en fait Harry Lambert, son styliste depuis sept ans et responsable, en partie, que Harry est devenu l’un des favoris dans le monde de la mode.

De plus, au cours de l’interview, Harry a présenté sa sœur, Gemma Styles, une créatrice de lunettes qui apparaît à côté du protagoniste dans un portrait et a parlé de la profondeur des projets qu’il a signés après l’accouchement, comme, par exemple, participer à “Don ‘ t Worry Darling “, un thriller réalisé par Olivia Wilde et dans lequel elle partage des plans avec l’actrice Florence Pugh.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la séance photo a été menée par l’expert Tyler Mitchell, qui a été le premier photographe noir à dépeindre Beyoncé pour la couverture de Vogue.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

En plus de la tenue élégante de la couverture, dans la vidéo ci-dessus, nous voyons l’interprète de “Sign of the times” portant une crinoline et divers articles tels qu’un kilt Comme des Garçons Homme Plus.

Des jeans stopevive, t-shirts et bottines, aux pantalons évasés et chemises à volants et transparents, c’est ainsi que le style de l’artiste a évolué au fil des ans.

Il est à noter que puisque le chanteur a déjà montré son goût pour le mode, en adoptant les bottines Chelsea Saint Laurent comme pièce phare, cependant, juste au moment où sa carrière solo a émergé et il a pris une tournure inattendue dans son style provoquant une sensation mondiale avec ses propositions.

Tout n’a pas été laissé dans les vêtements, car Harry il a osé briser les règles et les tabous des formes et du genre, en proposant dans la mode masculine des accessoires tels que des colliers de perles, des bagues XL, des chaussures à talons hauts et la tendance imposée par lui il y a quelques années, Menicure, manucure colorée, être noir son favori.

Grâce à ces changements radicaux en quelques mois, l’homme britannique a été pointé du doigt et critiqué par beaucoup, qui n’acceptent pas ces nouvelles tendances chez les hommes, cependant, avoir quitté sa zone de confort est ce qui l’a conduit maintenant à devenir le premier homme à faire la couverture de Vogue solo.

Cela peut vous intéresser: prenez note! Harry Styles donne de bons conseils d’amour à un fan