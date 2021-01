T

Les horaires ont été modifiés, la police déployée et certains trains ne s’arrêteront pas à la gare de Canning Town pour éviter une répétition de la surpopulation dans le métro, a déclaré aujourd’hui le secrétaire aux Transports Grant Shapps.

Les entreprises de construction ont également été invitées à échelonner les heures de début des travaux pour éviter que tant de constructeurs n’aient à voyager en même temps.

«Mais aussitôt je l’ai vu, je suis tombé sur Sir Peter Hendy, qui est le président de Network Rail, et je lui ai demandé de passer hier à trouver des solutions.

«Tout d’abord, malheureusement, certains conducteurs ne se sont pas présentés à cause du coronavirus lui-même.

«Aujourd’hui, les horaires ont été modifiés, certains trains ne s’arrêteront pas pour éviter la surpopulation, les trains c2c qui arrivent à Canning Town, leurs horaires sont déplacés.

«Nous avons la police britannique des transports là-bas.

«Nous avons parlé aux entreprises de construction parce que beaucoup de travailleurs sont des ouvriers du bâtiment à cette heure-là de la journée afin de changer les horaires afin que les gens ne commencent pas à travailler en même temps.

Il attendait un rapport «en milieu de matinée» sur la situation aujourd’hui à la gare de Canning Town, qui se trouve dans l’un des quartiers les plus défavorisés de la capitale et sert d’échangeur majeur pour les constructeurs et les travailleurs clés qui se rendent au centre de Londres.

Transport for London a déclaré jeudi que le grand nombre de personnes qui se pressaient dans les trains à la station de métro Canning Town était dû à un train défectueux et à des absences du personnel.

Des images ont émergé sur les médias sociaux d’une plate-forme bondée à la gare de l’est de Londres, soulevant des inquiétudes quant à l’efficacité des mesures de verrouillage.

M. Shapps a ajouté: “Nous ne voulons pas voir ce genre de surpeuplement.”

Bien qu’en général, les trains aient été «très peu utilisés» pendant le verrouillage, il a souligné: «J’encouragerais les gens à ne pas se retrouver dans des situations de surpeuplement et si vous vous présentez à la gare, ce n’est peut-être pas possible pour tout le monde car ils peuvent avoir est descendu du train et a ensuite découvert qu’ils étaient déjà dans la foule, mais j’encourage les gens à l’éviter s’ils savent que cela pourrait être un hotspot.

Il a souligné qu’il y avait des applications disponibles pour voir à quel point les centres de transport sont occupés.

Nick Dent, directeur des opérations en ligne du métro de Londres, a déclaré: «Les plates-formes de Canning Town étaient très occasionnellement occupées entre 6h00 et 7h00 ce matin, mais nous exécutons un service presque normal, ce qui signifie qu’elles pourraient être nettoyées rapidement en toute sécurité.

“La police britannique des transports était également présente à la gare pour assurer la sécurité des passagers et du personnel.”

TfL contacte les grands employeurs de la région pour les exhorter à échelonner les quarts de travail et les heures de fonctionnement afin que leurs travailleurs puissent voyager à des heures plus calmes, a-t-il ajouté.

Il a expliqué en outre: «Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider à garantir que ceux qui doivent voyager pour des raisons légalement autorisées puissent le faire en toute sécurité et maintenir leur éloignement social.

«Nous exhortons les passagers à voyager entre 8h15 et 16h00 et après 17h30 en semaine, période qui est nettement plus calme sur le réseau.»