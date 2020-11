S

Depuis le début de la pandémie de covid, le gouvernement s’est retrouvé dans l’étrange position d’être attaqué à plusieurs reprises par le maire de Londres, Sadiq Khan, pour avoir sauvé son réseau de transport.

Peut-être que Sadiq est grognon parce que nous avons clairement indiqué que si les chèques peuvent être volumineux, ils ne peuvent pas être vides. À Londres, comme nous le faisons sur le réseau ferroviaire national, nous rattraperons toutes les recettes tarifaires que TfL a perdues à cause du covid.

Ce que nous ne ferons pas, c’est forcer les contribuables d’Exeter et de Barnsley à financer des avantages pour les Londoniens, tels que des voyages gratuits 24h / 24 et 7j / 7 pour tous les moins de 18 ans, qu’ils n’obtiennent pas eux-mêmes. Il est juste, nous pensons, que si le maire veut les garder, il doit les payer. Il peut être aussi généreux qu’il le souhaite avec son propre argent, mais pas avec les autres.

À Londres, comme pour les systèmes de bus, de tramway et de métro à travers le pays, nous protégeons les services dont les gens dépendent. À ceux qui disent que le capital reçoit trop, je dis que le soutien est grand parce que le réseau est grand. Le métro représente près de la moitié de tous les trajets ferroviaires en Angleterre et un tiers de tous les trajets en bus se font à Londres.

Ce que nous n’avons pas protégé, c’est le coût de Sadiq Khan. La principale raison pour laquelle TfL a besoin de notre aide est, bien entendu, la pandémie. Mais une raison secondaire importante est la propre gérance du maire. Comme le commissaire de l’époque de TfL, Mike Brown, l’a averti en 2015, le plan de Khan pour un gel des tarifs de quatre ans risquait de «continuer à avoir assez d’argent pour investir dans notre avenir».

La dette de TfL a augmenté de près de 30% sous Sadiq, passant de 9,1 milliards de livres sterling en 2016 à 11,7 milliards de livres sterling à la veille de la pandémie. Crossrail respectait les délais et le budget lorsque ce maire a pris ses fonctions. Il a maintenant quatre ans de retard et des milliards de dollars trop dépensés, nécessitant son propre sauvetage. Ces problèmes sont antérieurs à covid.

La chose la plus importante dans cet accord est donc l’accord du maire selon lequel, à partir de maintenant, il assumera les coûts de ses propres choix de politique et de gestion. Comment il fait cela, c’est aussi à lui de décider. Il réduit ses dépenses de 160 millions de livres sterling au cours des six prochains mois. Il augmente les tarifs plus que l’inflation après les années de gel, qui ont laissé TfL 640 millions de livres à court. L’accord qu’il a conclu avec nous ce week-end stipule explicitement que l’augmentation potentielle de la taxe d’habitation est une de ses propositions.

Nous voulons déléguer plus de pouvoir à Londres, mais nous devons également déléguer davantage de responsabilités. L’accord de ce week-end est une acceptation bienvenue de la responsabilité d’un maire qui a trop souvent tenté d’éviter ses responsabilités dans le passé.

Grant Shapps est secrétaire d’État aux transports