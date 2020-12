Le gratin de pommes de terre au fromage fondu et au bacon croustillant est l’accompagnement parfait d’un dîner spécial.

Le Groupe Grosby

Pour préparer un délicieux gratin de pommes de terre avec du fromage et du bacon, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

1 kg de pommes de terre

1 sachet de bacon

1 tasse de fromage mozzarella râpé

½ cuillère à café d’ail en poudre

¼ cuillère à café de sel

¼ cuillère à café de poivre noir moulu

1 tasse de crème épaisse

2 cuillères à soupe de beurre

préparation

Préchauffer le four à 180 ° C. Laver, peler et couper les pommes de terre en tranches de même épaisseur.Dans un petit bol, mélanger la crème, le beurre fondu, l’ail, le sel et le poivre. Graisser le plat de cuisson avec du beurre et commencer à assembler les pommes de terre en une première couche, puis ajouter la crème et le bacon. Répétez ce processus 2 à 3 fois de plus. Dans la dernière couche, ajoutez la crème et recouvrez de fromage râpé et de bacon coupé en petits morceaux. Couvrez le récipient de papier d’aluminium. Cuire au four de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres. (Le temps de cuisson dépend de l’épaisseur des pommes de terre.) Retirer ensuite le papier d’aluminium et cuire au four pendant 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit gratiné. Retirer du four et laisser refroidir légèrement. Servir chaud.

Si vous avez aimé cette recette avec des pommes de terre, assurez-vous d’essayer notre délicieuse purée de pommes de terre.

Pour plus de recettes, visitez notre chaîne YouTube.

Article précédentEiza González sort à nouveau avec le mannequin Dusty Lachowicz