La série de préquels Grease en cours de développement passe d’une plate-forme de streaming à une autre aussi fluide qu’un éclair graissé. La série, maintenant connue sous le nom de Grease: Rise of the Pink Ladies, était initialement prévue pour HBO Max mais passe maintenant à Paramount Plus, a rapporté Variety la semaine dernière. Le déménagement est intervenu un an après que le projet, précédemment connu sous le nom de Grease: Rydell High, ait reçu une commande directe en série.

Rise of the Pink Ladies sera une comédie musicale d’une heure sur la formation du groupe titulaire présenté dans le film de 1978 avec John Travolta et Olivia Newton-John. Dans le film, le groupe présentait Sandy (Newton-John), Rizzo (Stockard Channing), Jan (Jamie Donnelly), Marty (Dinah Manoff) et Frenchy (Didi Conn). Les fans apprendront comment le groupe s’est réuni et comment ils ont changé le lycée Rydell. Annabel Oakes (Atypical, Transparent) est la créatrice, scénariste et productrice exécutive de l’émission.

Cette décision est intervenue après que le directeur du contenu de HBO Max, Casey Bloys, ait décidé de ne pas aller de l’avant avec l’émission après le départ du chef de WarnerMedia Entertainment, Bob Greenblatt. Greenblatt voulait faire du spectacle une “expérience musicale de lycée”, mais Bloys n’était pas intéressé, selon Variety. Le projet a ensuite été transféré sur la plate-forme de streaming de ViacomCBS, qui changera bientôt son nom de CBS All Access à Paramount Plus. Étant donné que le projet sera produit par Paramount Television Studios et que Grease a été réalisé par Paramount, cela semble être un meilleur ajustement.

Rise of the Pink Ladies devrait inclure de nouvelles chansons, car il n’y a toujours pas d’accord pour inclure les chansons familières de Grease écrites par Jim Jacobs et Warren Casey pour la comédie musicale de 1971. Le domaine représentant les auteurs-compositeurs a initialement retenu les droits, mais des sources ont déclaré que Variety Paramount TV espérait toujours conclure un accord. Certaines des chansons classiques incluses dans la comédie musicale originale sont “Summer Nights”, “Beauty School Dropout” et “Greased Lightnin”. “Le film a également présenté” You’re The One That I Want “, écrit par John Farrar.

Par ailleurs, Paramount produit un film préquelle, intitulé Summer Lovin ‘. Ceci devrait être réalisé par Brett Haley et écrit par Leah McKendrick. L’original Grease a déjà inspiré une suite de 1982, Grease 2, et le remake fait pour la télévision qui a été diffusé sur Fox en 2016.

Paramount Plus devrait être lancé en 2021, remplaçant CBS All Access. La plate-forme comprendra un redémarrage de The Game, Taylor Sheridan’s Lioness et The Offer, une série limitée sur le tournage de The Godfather. La plate-forme comprendra le contenu de la bibliothèque de BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon et Paramount Pictures.