Le conseil de Greenwich avait écrit aux chefs d’établissement pour demander à toutes les écoles de déplacer les classes en ligne à partir d’aujourd’hui, les conseils d’Islington et de Waltham Forest annonçant également des plans de fermeture prématurée des écoles.

Le gouvernement a répondu en menaçant le conseil de Greenwich de poursuites judiciaires si les écoles n’étaient pas maintenues ouvertes jusqu’à la fin du trimestre. Islington et Waltham Forest ont été avertis par le commissaire régional des écoles de garder leurs écoles ouvertes.

Ce matin, le chef du conseil, Danny Thorpe, a déclaré qu’il n’était pas d’accord pour dire que c’était le bon choix de garder les écoles ouvertes au milieu des affaires Covid en hausse, mais qu’il «ne pouvait pas justifier l’utilisation de fonds publics pour contester la décision devant les tribunaux.

Il a écrit: «Les cas de Covid-19 augmentant rapidement dans l’arrondissement, je ne peux pas convenir que c’est le bon choix pour nos écoles.

«Cependant, je ne peux pas non plus justifier l’utilisation de fonds publics pour contester la décision des tribunaux.

«Par conséquent, je n’ai pas d’autre choix que de demander à nos écoles de garder leurs portes ouvertes à tous les élèves plutôt que de simplement poursuivre l’apprentissage en ligne.»

Cela signifie que les écoles rouvriront jusqu’à vendredi, plutôt que de se concentrer sur l’apprentissage en ligne, comme cela leur avait été demandé.

Plus tôt, Steve Barclay, secrétaire en chef du Trésor, a déclaré à Sky News: «Nous pensons qu’il est important que les écoles restent ouvertes, c’est l’avis médical du médecin-chef, et nous utiliserons tous les pouvoirs nécessaires pour le faire. . »

La directrice d’Ofsted, Amanda Spielman, a décrit cela comme une «situation vraiment difficile» et a ajouté: «Nous avons eu des enfants qui fréquentaient l’école et qui en sortaient tout au long de l’automne et qui en souffraient vraiment. Nous avons besoin de clarté, de cohérence, pas de décisions de dernière minute. »

De nombreuses écoles de Greenwich sont restées fermées aujourd’hui, à l’exception des enfants vulnérables et de ceux des travailleurs clés. Le conseil a déclaré qu’il avait reçu l’avis légal trop tard pour que les écoles puissent modifier leurs plans.

La situation a semé la confusion chez les parents de Greenwich ce matin. Les écoles de l’Académie sont restées ouvertes, mais de nombreuses écoles administrées par les autorités locales ont été fermées. Le conseil a conseillé hier soir aux chefs d’établissement de «ne pas changer vos arrangements actuels» pendant qu’il cherchait des conseils juridiques, ce qui signifiait que de nombreuses écoles dispensaient des cours en ligne aujourd’hui. Les parents attendaient des SMS ou des courriels leur disant si les écoles rouvriraient demain.

L’école primaire d’Alderwood est restée ouverte aux «enfants des travailleurs clés, aux enfants avec SEND, à ceux qui ont des besoins spécifiques et aussi aux enfants dont les parents sont incapables de prendre d’autres dispositions pour la garde des enfants. Nous ne refuserons aucun enfant ».

Le personnel de l’école primaire Millennium de John Harrison Way prenait aujourd’hui une décision sur l’opportunité d’ouvrir complètement pour le reste de la semaine.

L’école primaire voisine de l’église St Mary Magdalene d’Angleterre a été fermée aujourd’hui à tous, sauf aux enfants vulnérables et aux travailleurs clés. Le personnel n’était pas sûr qu’il restera fermé jusqu’en janvier.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré: «Nos sympathies vont aux écoles, aux parents et aux élèves de Greenwich qui sont pris dans les tentatives de plus en plus désespérées du gouvernement d’imposer sa volonté. À l’heure actuelle, les écoles auront déjà communiqué leurs plans pour les quatre jours restants du trimestre aux parents, et les dés sont certainement jetés.

“Nous ne voyons aucun avantage à un autre changement de dernière minute des plans qui ne peut que provoquer davantage de bouleversements.”