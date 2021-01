g

reggs a enregistré sa première perte annuelle depuis son introduction dans les années 1980, mais le patron de la chaîne de boulangerie a déclaré que la société restait confiante à Londres où elle avait ouvert plus de succursales.

La société a connu une année 2020 difficile, avec divers verrouillages. Les ventes totales ont chuté à 811 millions de livres au cours des 52 semaines précédant le 2 janvier, contre 1,2 milliard de livres un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre est passé de 344 millions à 293 millions de livres sterling.

Greggs a fermé les magasins pour le premier verrouillage en mars dernier avant de rouvrir avec des règles de distanciation sociale en place. Bien que ses succursales aient été ouvertes pour le reste de l’année, les ventes ont fluctué mensuellement en fonction des restrictions en place à différents moments dans différentes régions du Royaume-Uni.

La plupart de son domaine de 2078 magasins accueillera des clients lors du dernier verrouillage, bien que la fréquentation devrait rester faible car les gens sont invités à rester chez eux où ils le peuvent.

Afin de refléter des niveaux d’activité inférieurs à la normale, il y a eu 820 licenciements.

La société s’attend à enregistrer une perte avant impôts sur une année complète pouvant atteindre 15 millions de livres sterling, contre 108,3 millions de livres sterling de profit.

Cela marque sa première perte annuelle depuis que la société a été lancée en 1984.

Greggs ne s’attend pas à ce que les bénéfices reviennent aux niveaux d’avant Covid avant 2022 au plus tôt.

Le directeur général Roger Whiteside a déclaré: “Bien que l’impact de Covid-19 ait été énorme, nous avons établi des pratiques de travail qui nous permettent de fournir des services de restauration à emporter sous les différents niveaux de restrictions que nous avons rencontrés. L’étendue de la clientèle de Greggs fournit des la demande pour nos services qui, combinée à notre répartition géographique diversifiée, a démontré la résilience de notre entreprise.

Whiteside a déclaré qu’il y avait eu une forte demande de plats à emporter, via Just Eat, au cours de l’année, avec des rouleaux de saucisses et des commandes de petit-déjeuner populaires auprès des familles.

Il a ajouté que Greggs avait ouvert 28 nouveaux magasins nets, dont deux nouvelles succursales à la gare internationale de St Pancras.

La société prévoit d’ouvrir une centaine de nouveaux magasins nets dans l’année à venir, «sous réserve des conditions du marché».

Whiteside a déclaré au Evening Standard: «Nous devons rester optimistes quant au déploiement du vaccin, et plus vite il sera déployé, plus vite tout le monde pourra revenir à la normale.»

Il a ajouté: «Nous savons que Londres reviendra [from the pandemic], nous voulons donc être prêts pour le moment. »