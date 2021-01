Gregory Sierra, qui a joué sur Barney Miller dans le rôle du Sgt Miguel «Chano» Amenguale et sur Sanford and Son dans le rôle de Julio Fuentes, est décédé plus tôt ce mois-ci. Il avait 83 ans. Sierra est décédé le 4 janvier à Laguna Woods, en Californie, après une bataille contre le cancer, a déclaré jeudi un porte-parole de la famille au Hollywood Reporter.

Sierra est né à New York et a fait ses débuts à la télévision en 1969 quand il est apparu sur It Takes a Thief and Medical Center. En 1969 et 1970, il est également apparu sur The Flying Nun. Son rôle révolutionnaire était Julio, le voisin portoricain de Fred Sanford (Redd Fox) sur Sandford and Son. Il a été présenté lors de la deuxième saison et a continué à faire des apparitions jusqu’en 1975.

Après avoir quitté Sanford and Son, Sierra a rejoint Barney Miller d’ABC en tant que l’un des premiers détectives à travailler au 12e arrondissement de Greenwich Village. Son personnage était le détective portoricain Chano, qui avait un code moral fort. Dans un épisode, “The Hero”, ses collègues pensent qu’il mérite une mention élogieuse après avoir tué deux suspects de vol, mais Chano a refusé et a pleuré après avoir tué les hommes.

Dans une interview en 1976 pour le livre TV Talk 2: Exploring TV Territory, Sierra a félicité Barney Miller d’être plus réaliste que les autres drames policiers à la télévision à l’époque. “Les gens de la série ont de vrais problèmes. Kojak ne s’inquiète jamais”, a déclaré Sierra. “Il sait qu’il l’a fait. Tout est toujours sous contrôle dans cette émission. On ne voit jamais les frustrations du travail de la police ou le genre de plaisanterie qui se passe parmi les vrais policiers. C’est le genre de choses que nous montrons sur Barney Miller.”

Sierra n’était sur Barney Miller que pendant une saison. Il a été écrit pour pouvoir jouer dans AES Hudson Street, une sitcom se déroulant dans une salle d’urgence. L’émission n’a duré que six épisodes avant d’être annulée. Deux semaines après le début du tournage de Sierra, sa deuxième femme, Susan, s’est suicidée.

Sierra a continué d’agir régulièrement jusqu’au début des années 2000. Ses autres crédits incluent Murder, She Wrote, Dr Quinn, Medicine Woman, Nurses, The X-Files, MacGyver, Something Is Out There, Growing Pains, Cagney & Lacey, Miami Vice, Hill Street Blues et Soap. Il a également eu plusieurs rôles de soutien dans des films, notamment Beneath the Planet of the Apes, Papillon, The Towering Inferno, Honey I Blew Up The Kid et Vampires. Sierra a également joué un rôle dans The Other Side of the Wind d’Orson Welles, qui a finalement été publié en 2018. Les survivants de Sierra incluent sa femme, Hélène.