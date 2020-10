Grey’s Anatomy entame sa dix-septième saison cet automne, mais le drame médical ABC de longue date a encore quelques surprises. ABC a publié le premier teaser de l’événement de crossover de Grey’s Anatomy Saison 17 avec Station 19, promettant une “zone de guerre” comme jamais personne chez Grey’s Sloane n’a jamais vu. La bande-annonce comprend un mélange de séquences anciennes et nouvelles des deux émissions.

Le teaser d’une minute a été raconté par Jaina Lee Ortiz, qui joue le rôle d’Andy Herrera sur Station 19, et Ellen Pompeo, qui joue Meredith Gray sur Grey’s Anatomy. “C’est une zone de guerre et nous sommes ceux qui sont en première ligne. Avec toutes les vies dans le besoin, notre monde est en feu”, ont déclaré les deux, note PEOPLE. “Ce à quoi nous sommes confrontés maintenant ne ressemble à rien de ce qui était avant. Parfois, il semble qu’il n’y a pas de fin en vue. Nous n’arrêterons pas de nous battre. Nous n’arrêterons pas de ressentir. Parce que parfois, nous avons tous besoin d’être sauvés.” Les épisodes seront diffusés consécutivement le jeudi 12 novembre.

Ce à quoi nous sommes confrontés maintenant ne ressemble à rien de ce qui existait auparavant. L’événement Crossover # GreysxStation19 arrive sur ABC le 12 novembre. Pic.twitter.com/NExEp0MCuP – Greys Anatomy (@GreysABC) 2 octobre 2020

Grey’s Anatomy a commencé à filmer de nouveaux épisodes en septembre après que la seizième saison de la série ait été interrompue de quatre épisodes en raison de la pandémie. Pompeo a dédié la nouvelle saison à tous ceux qui ont mis leur vie en jeu pour aider les autres. “Je dédie ma saison 17 à tous ceux qui sont tombés et à chacun d’entre vous qui, par la grâce de Dieu, est encore debout … cette saison est pour vous avec humilité et un peu d’humour pour nous faire passer et une infinie gratitude », a-t-elle écrit sur Instagram le 8 septembre.« J’espère que nous vous rendons fiers ».

Lorsque les écrivains se sont réunis de nouveau pour travailler sur la nouvelle saison en juin, ils ont convaincu la showrunner Krista Vernoff de s’attaquer à la pandémie de coronavirus. Elle pensait que les fans pourraient vouloir échapper à la pandémie, mais ils ont dit qu’il serait impossible pour le drame médical le plus regardé de sauter l’histoire médicale la plus importante de mémoire récente. Dans une nouvelle interview avec Variety, Vernoff a déclaré que la pandémie avait changé la «sensation» et le «rythme» de la série, ajoutant: «C’est ce que c’est».

Vernoff a qualifié les protocoles de pandémie de coronavirus sur le plateau de «massifs». “C’est de la distanciation sociale, ce sont des masques, ce sont des visières – c’est des masques sur les acteurs entre les prises et pendant les répétitions”, a-t-elle déclaré. Personne ne peut parler aux acteurs pendant qu’ils sont dans la bande-annonce de coiffure et de maquillage, car leurs visages sont exposés et les acteurs portent des trousses de maquillage pour les retouches pendant la production. Quiconque se trouve à moins de six pieds des acteurs est reposé trois fois par semaine. Ils ont également écrit moins de scènes dans leurs scripts et fiment 10 heures sur 10 jours, au lieu de 12 heures sur neuf jours.