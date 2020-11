UNE

n Un juge australien, un professeur de droit italien et un arbitre franco-iranien décideront cette semaine du sort sportif de la Russie devant un tribunal suisse.

Mais, alors que l’affaire entre dans le troisième de ses quatre jours, l’architecte en chef de ce tricheur devenu dénonciateur, le Dr Grigory Rodchenkov, est convaincu que les choses se sont loin de s’améliorer dans le pays qu’il a fui en mai 2016 par peur pour sa vie.

S’exprimant après s’être caché aux États-Unis, Rodchenkov, 62 ans, a déclaré: «La situation en Russie empire encore plus. Le sabotage est aggravé par les falsifications, le mensonge et le déni se poursuivant dans la bureaucratie descendante.

«Les autorités russes étaient si fières et optimistes de leurs fraudes et de leurs actes répréhensibles qu’en novembre 2019, elles ont diffusé un film de propagande intitulé Blurred WADA, qui ne contient pas un seul mot de vérité.

En raison des données que Rodtchenkov a extraites du laboratoire de Moscou qu’il a supervisé, ainsi que de ses journaux, la Russie se retrouve à nouveau sur le banc des accusés au Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le but d’annuler son interdiction de quatre ans du sport international. .

Il a opposé l’AMA à l’Agence russe antidopage (Rusada), la participation de la Russie aux Jeux olympiques de l’année prochaine étant effectivement en jeu.

À propos de la situation de la Russie sur le plan sportif, Rodtchenkov a déclaré: «La Russie méritait d’être interdite pendant huit ans.»

Loin de nettoyer son acte en ce qui concerne le dopage, il affirme que les informations contenues dans la base de données du système de gestion de l’information du laboratoire (LIMS) – combinant des échantillons des laboratoires de Moscou et de Sotchi – ont été falsifiées pour lui rejeter la faute.

“Seuls les meilleurs apparatchiks pourraient donner la directive de falsifier la base de données LIMS pour concocter des textes faux et illettrés avec la tentative boiteuse et transparente de me dénigrer, le lanceur d’alerte exposant la corruption”, a-t-il déclaré. «Je n’ai jamais écrit ces textes du tout.»

Depuis son déménagement aux États-Unis, il a continué à fournir aux autorités des informations sur la tricherie russe, conduisant à des interdictions de dopage et jouant un rôle important dans les différentes sanctions imposées à la Russie.

Mais tous les cas n’ont pas abouti. À la veille des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, le TAS a annulé l’interdiction de 28 athlètes.

Avant la dernière audience à Lausanne, Rodchenkov a déclaré: «La décision du TAS pourrait être décevante et choquante, comme nous l’avons vu en février 2018. La décision du TAS dépend de la charge de la preuve.

«En tant qu’organe judiciaire, le TAS a besoin de mises à jour et de réformes, ainsi que d’autres organes directeurs sportifs comme le CIO, l’AMA et les Fédérations internationales.

«Dans ce système de gouvernance du sport défectueux, les tricheurs russes pourraient à nouveau échapper aux sanctions et aux punitions appropriées, puis participer d’une manière ou d’une autre aux Jeux Olympiques de Tokyo l’année prochaine.

«Si cela se produit, la lutte contre le dopage perdra encore plus de crédibilité – aussi difficile que cela soit à imaginer.»

En quittant la Russie en apprenant que sa vie était en danger, Rodchenkov a laissé derrière lui sa femme et ses deux enfants.

Il a consacré le reste de sa vie à exposer la vérité. À propos des menaces qui pèsent sur sa vie, il a déclaré: «Je ne suis pas en mesure d’estimer les menaces, qu’elles soient proches ou éloignées. Je ne peux pas avoir peur la nuit. Je vis ma propre vie et je me sens bien.

De retour en Russie, il a été rejeté comme paria et comme un loup solitaire dirigeant son propre programme de dopage. Mais pour sa défense, il a déclaré: «Au fil du temps, j’ai réaffirmé ma crédibilité.

“J’ai présenté des dizaines d’affidavits, j’ai été soumis à des interrogatoires et des contre-interrogatoires. À maintes reprises, il est apparu clairement que les preuves que j’ai fournies étaient véridiques, fiables et également vérifiables.”

Il n’y a pas vraiment de remords dans ses délits passés, mais il dit que cela a dicté son approche au fil des années sur le sol américain.

«Lorsque vous travaillez pour Vladimir Poutine, dire« non »n’est pas une option», a-t-il dit. «Je pense que les gens intelligents du monde entier ont vu ce qui arrive à ceux qui défient les ordres de Poutine. Je n’avais pas d’autre choix que de faire le travail commandé par mes supérieurs.

«Mais quand j’ai vu l’opportunité d’exposer la vérité, je me suis pleinement engagé à cette cause.

«Je vis maintenant ma vie au service de la diffusion de cette vérité au grand jour pour faire progresser un sport propre et équitable, sans corruption parrainée par l’État.

«C’est une perspective imparfaite et binaire pour formuler la question en termes de remords et d’éradication du remords, ou avant et après. Je souhaite que la tricherie et la corruption ne se produisent pas, mais il s’agissait d’un complot ordonné aux plus hauts niveaux du gouvernement.

«Mon objectif est de continuer à faire ressortir la vérité afin que le sport international puisse se libérer de la corruption pernicieuse et évoluer vers l’équité, et pour que les athlètes propres puissent concourir sur un pied d’égalité.

Rodchenkov prétend avoir la preuve qu’une “ star du sport britannique ” est un tricheur de drogue

Le cerveau derrière le programme de dopage parrainé par l’État russe affirme avoir la preuve que l’une des stars du sport britanniques est un fraudeur de la drogue.

Le Dr Grigory Rodchenkov, en tant que chef du laboratoire antidopage de Moscou, a contribué à mettre en place le programme par lequel des centaines d’athlètes russes ont continuellement triché le système.

Alors que Rodchenkov a déclaré qu’il ne pensait pas que la Grande-Bretagne avait un problème de dopage, il a déclaré que le sport d’élite était loin d’être totalement propre au Royaume-Uni.

«Le Royaume-Uni n’a pas son propre problème de dopage», a-t-il déclaré. «Certains problèmes, le cas échéant, pourraient être attribués aux autorités nationales de contrôle, aux fédérations, aux équipes ou aux groupes.

“Personnellement, j’ai des soupçons raisonnables et même des faits pertinents pour une star du sport britannique, mais je ne suis pas en mesure de parler publiquement à ce sujet.”

L’affaire Rodchenkov: comment j’ai abattu l’empire secret du dopage de Poutine par le Dr Grigory Rodchenkov (Ebury)