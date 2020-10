La musicienne Grimes, la mère du fils d’Elon Musk, porte désormais un nouveau nom. L’interprète, de son vrai nom Claire Elise Boucher, a déclaré au New York Times qu’elle passait désormais par «c», une référence à la vitesse de la lumière. Grimes a également révélé que leur fils X Æ A-XII Musk, âgé de 5 mois, adorait l’art et avait même vu l’épopée de la guerre du Vietnam Apocalypse Now.

«J’ai regardé Apocalypse Now et des trucs avec mon bébé», a déclaré Grimes au Times dans une nouvelle interview à propos de son partenariat avec l’application Endel. “Il est dans l’art radical. Par exemple, il l’est vraiment, et je ne pense pas que ce soit problématique de s’engager avec eux à ce niveau.” Grimes a également demandé l’avis de X pour la musique qu’elle a créée pour Endel. “La première version, il y avait trop de sortes de cloches tranchantes, et cela a causé des larmes et juste un chaos général”, a-t-elle dit, ajoutant qu’en changeant le mix, “X sourirait plus et tout.”

Endel est une application qui permet aux abonnés payants d’accéder à des paysages sonores. Selon leur site Web, l’application fournit une «fonction corporelle assistée par la technologie» pour aider les gens à faire face dans un environnement où les gens sont confrontés à une surcharge d’informations qui «détruit notre psyché». Grimes a été inspirée de rejoindre l’équipe Endel parce qu’elle et Musk cherchaient une «meilleure situation de sommeil pour bébé».

La chanteuse a déclaré qu’elle ne voulait plus utiliser les machines à bruit blanc pour aider X à dormir. «Il est beaucoup plus facile de les endormir si vous les entraînez sur une sorte de situation audio. Et donc je me suis dit, est-ce que cela pourrait être plus artistique? “, A-t-elle déclaré au Times.” En général, les trucs pour les bébés sont vraiment juste créatifs. Je ne veux pas que votre première introduction au monde soit juste toute cette merde sans but . » Grimes pense que les bébés «ont du goût» et «ont pleinement des opinions».

La contribution de Grimes à Endel était un paysage sonore apaisant avec des voix auto-réglées arrivant occasionnellement. L’œuvre finale fait référence à la musique d’ambiance que Grimes a entendu dans le passé, qu’elle a essayé de rendre «plus mignonne». “C’est un gros scintillant, un peu plus joli”, a-t-elle ajouté.

Ailleurs dans son interview au Times, Grimes a déclaré qu’elle pensait que l’intelligence artificielle pourrait un jour être en mesure de créer un grand art si vous la «nourrissez» d’exemples des meilleurs artistes de tous les temps. “Une artiste qui est tout simplement super charismatique, incroyable et amusante, qui fait juste la meilleure musique, et peut faire 1 000 chansons par jour, et faire seulement 1 000 interviews par jour, simultanément”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a aucune raison qui ne peut exister.”

En mai, Musk et Grimes ont confirmé que le nom de leur fils était légalement X Æ A-XII. Ils ont expliqué chaque partie du nom, notant que “X” représente une voyelle inconnaissable, “Æ” représente l’orthographe elfique de Grimes pour AI, et A-XII est une référence à l’avion Lockheed A-12. Quant à «c», il est utilisé pour représenter la vitesse de la lumière, définie comme 299 792 458 mètres par seconde.