La chanteuse canadienne, de son vrai nom Claire Boucher, vit à Los Angeles où les cas de COVID-19 ont augmenté ces dernières semaines.

Grimes s’est rendue sur Instagram Stories pour révéler qu’elle avait le COVID-19. “J’ai finalement eu COVID mais j’ai étrangement profité du rêve de fièvre DayQuil … 2021”, a-t-elle écrit, suivie d’un emoji feuille et fée.

Sa réponse excentrique à contracter le virus qui a tué près de 2 millions de personnes dans le monde a suscité une réaction mitigée sur les réseaux sociaux.

Au Gala du Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology Costume Institute au Metropolitan Museum of Art le 2 mai 2016

La chanteuse canadienne Grimes, née Claire Boucher, se produisant à Philadelphie en 2014

Elon Musk et Grimes au Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala au Metropolitan Museum of Art le 7 mai 2018 à New York.

Lors de la première de “Captain Marvel” des studios Marvel le 4 mars 2019 à Hollywood

Participation au gala-bénéfice China: Through The Looking Glass Costume Institute au Metropolitan Museum of Art le 4 mai 2015

En concert à la pré-soirée du gala international Guggenheim 2015 le 4 novembre 2015

Grimes se produisant à Coachella en 2016

Sur scène avec Janelle Monae à Coachella en 2016

Grimes se produisant au défilé H&M x ERDEM à Los Angeles le 18 octobre 2017

Grimes assistant à une soirée Chanel à Los Angeles en février 2018

Grimes at the Rei Kawakubo / Comme des Garcons: Art Of The In-Between Costume Institute Gala au Metropolitan Museum of Art le 1er mai 2017

Grimes avec son petit ami et fondateur de SpaceX, Elon Musk en juillet 2018

Grimes et Elon Musk au concours Space X Hyperloop Pod en juillet 2018

Un compte a déclaré: «Grimes a été testé positif pour COVID. La chanteuse a déclaré que le diagnostic avait été retardé car elle avait perdu le sens du goût il y a deux ans lorsqu’elle a commencé à sortir avec Elon Musk.

Un autre a déclaré: “Grimes disant qu’elle” aime étrangement “obtenir le COVID-19 est la chose la moins surprenante de tous les temps, au point que j’ai l’impression que cela s’est déjà produit plusieurs fois l’année dernière”

D’autres étaient plus favorables au chanteur d’Oblivion, a écrit un fan: «Grimes obtenir Covid est la pire nouvelle de 2021.»

La chanteuse s’est filmée en train de brandir une épée de samouraï et de la balancer dans la maison futuriste qu’elle partage avec le fondateur de Tesla, Elon Musk, avec un robot en argent lévitant derrière une cage de verre.

«Utiliser ma quarantaine pour maîtriser la lame. Je ne me suis jamais sentie aussi Dune », a-t-elle posté en référence au roman de science-fiction en retournant l’épée avec une certaine habileté.

Elon Musk présente le vaisseau spatial Dragon V2 de SpaceX, la version de nouvelle génération du vaisseau Dragon conçu pour transporter des astronautes dans l’espace, lors d’une conférence de presse à Hawthorne, Californie le 29 mai 2014

Elon Musk prend la parole lors d’un événement de dévoilement pour le tunnel d’essai Hawthorne Boring Company à Hawthorne, au sud de Los Angeles, Californie le 18 décembre 2018

Elon Musk dévoile une combinaison de batteries pour les maisons, les entreprises et les services publics au Tesla Design Studio 30 avril 2015

Elon Musk assiste à Tribeca pourparlers après le film: “La revanche de la voiture électrique” lors du Festival du film de Tribeca 2011 au Théâtre SVA le 23 avril 2011 i

Elon Musk arrive à Tesla dans le monde pour les débuts du Model X le 9 février 2012

Elon Musk dévoile le nouveau vaisseau spatial habité de la société, le Dragon V2, conçu pour transporter les astronautes dans l’espace lors d’une conférence de presse le 29 mai 2014

Elon Musk et le cinéaste Judd Apatow assistent à la soirée Cockatil au sommet du nouvel établissement Vanity Fair le 8 octobre 2014

Elon Musk assiste à la première “RACING EXTINCTION” au Marc Theatre le 24 janvier 2015

Elon Musk prend la parole lors d’un événement pour lancer le nouveau SUV Tesla Model X Crossover le 29 septembre 2015

Elon Musk s’exprime sur scène lors de “What Will They Think of Next? Talking About Innovation” au Vanity Fair New Establishment Summit au Yerba Buena Center for the Arts le 6 octobre 2015

Maye Musk et Elon Musk assistent à la Vanity Fair Oscar Party 2017 organisée par Graydon Carter au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts le 26 février 2017

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et Elon Musk posent avec un livre d’Erdogan intitulé “ La vision de la nouvelle Turquie – Le monde est plus grand que cinq ” lors d’une réunion à Ankara le 8 novembre 2017

Elon Musk avec l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine (L), et les astronautes Doug Hurley (2e R) et Bob Behnken (R), lors d’une conférence de presse annonçant les nouveaux développements de l’engin spatial réutilisable Crew Dragon, au siège de SpaceX à Hawthorne, Californie le 10 octobre , 2019

Elon Musk assiste à la première et aux questions / réponses pour “Do You Trust This Computer?” au Regency Village Theatre le 5 avril 2018

Elon Musk et Grimes assistent au gala du Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute au Metropolitan Museum of Art le 7 mai 2018

Elon Musk dévoilant le tunnel d’essai Hawthorne de Boring Company à Hawthorne, au sud de Los Angeles, Californie le 18 décembre 2018

Elon Musk, à gauche, serre la main du Premier ministre chinois Li Keqiang alors qu’il arrive pour une réunion à la direction de Zhongnanhai le 9 janvier 2018

Elon Musk fait le point sur le vaisseau spatial de prochaine génération Starship dans l’installation de lancement de la société au Texas le 28 septembre 2019

Elon Musk pose avec son prix lors de la 43e cérémonie des “Goldenes Lenkrad” (volant d’or) le 12 novembre 2019

Elon Musk présente le nouveau Tesla Cybertruck à batterie entièrement électrique au Tesla Design Center de Hawthorne, en Californie, le 21 novembre 2019

Elon Musk danse lors de la cérémonie de livraison de la Model 3 fabriquée en Chine par Tesla à Shanghai. – Le PDG de Tesla, Elon Musk, a présenté le premier lot de voitures fabriquées en Chine aux acheteurs ordinaires le 7 janvier 2020

Elon Musk participe à une conférence de presse au Kennedy Space Center le 27 mai 2020

En novembre, son petit ami a fustigé les tests de coronavirus lorsqu’il a obtenu deux résultats positifs et deux résultats négatifs.

À l’époque, Musk a tweeté: «Il se passe quelque chose d’extrêmement faux.

«A été testé pour covid quatre fois aujourd’hui. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine, même test, même infirmière.

Grimes est chez Musk depuis 2018. Leur fils, X Æ A-Xii, est né en mai 2020.

Grimes n’a pas révélé si Musk ou son fils avaient également été testés positifs pour le coronavirus.

Son dernier album, Miss Anthropocene, a été acclamé par la critique l’année dernière.