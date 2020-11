M

plus de 10 000 dindes seront abattues dans une ferme du Yorkshire du Nord à la suite d’une épidémie de grippe aviaire.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré que la grippe aviaire pose peu de risques pour la santé publique et que cette souche du virus n’affecte pas la sécurité alimentaire.

Les 10 500 oiseaux du site d’engraissement de dinde de North Allerton seront abattus sans cruauté pour limiter la propagation de la maladie, et une zone de contrôle temporaire de 3 km et 10 km a été mise en place pour empêcher la propagation de la maladie.

Public Health England (PHE) et la Food Standards Agency ont assuré aux consommateurs que la grippe aviaire présente un risque très faible pour les personnes et que les produits de volaille correctement cuits, y compris les œufs, sont sans danger pour la consommation.

Il fait suite à des épidémies à travers le Royaume-Uni en novembre, notamment dans un élevage de poulets du Herefordshire le 11 novembre et à des cas parmi les oies et les cygnes dans le Gloucestershire, le Devon, le Dorset et le comté de Londonderry en Irlande du Nord.

La vétérinaire en chef du Royaume-Uni, Christine Middlemiss, qui conseille le gouvernement sur le bien-être des animaux, a déclaré que “des mesures immédiates” avaient été prises pour empêcher la maladie de se propager lorsqu’elle a été détectée samedi dans la ferme du Yorkshire du Nord.

Elle a ajouté: «Les éleveurs d’oiseaux doivent rester vigilants en cas de signe de maladie, signaler immédiatement une maladie suspectée et s’assurer qu’ils maintiennent une bonne biosécurité dans leurs locaux.

“Nous recherchons de toute urgence toute preuve de propagation de la maladie associée à cette ferme pour la contrôler et l’éliminer.”

Le Dr Gavin Dabrera, consultant en infections respiratoires aiguës à PHE, a déclaré que l’Organisation mondiale de la santé n’avait jamais confirmé de cas de la souche de grippe aviaire (H5N8) chez l’homme.

Il a déclaré: “Par mesure de précaution, l’équipe locale de protection de la santé offrira des conseils de santé de routine à ceux qui travaillent sur la ferme. Nous travaillerons avec Defra pour surveiller la situation de près.”

Une enquête détaillée est en cours pour déterminer la source la plus probable de cette épidémie, mais Defra a déclaré qu’il ne prévoyait aucun impact sur l’approvisionnement en dindes ou autres oiseaux à Noël.

Les oiseaux sauvages qui migrent de l’Europe continentale pendant la période hivernale peuvent propager la maladie aux volailles et autres oiseaux captifs.

À la suite d’épidémies au Royaume-Uni, de nouvelles restrictions ont été déclarées à l’échelle nationale pour empêcher la propagation de la grippe «hautement infectieuse» au début de novembre.

Le Dr Middlemiss a déclaré que l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles étaient désormais une zone de prévention de la grippe aviaire (AIPZ), ce qui signifie que les éleveurs d’oiseaux devront légalement suivre de nouvelles mesures strictes, y compris des réglementations en vertu desquelles les détenteurs de plus de 500 oiseaux doivent restreindre l’accès à leurs sites.

Les travailleurs devront changer de vêtements et de chaussures avant d’entrer dans les enclos à oiseaux et les véhicules du site devront être nettoyés et désinfectés régulièrement.

Les prétendus propriétaires de basse-cour avec un plus petit nombre de volailles, y compris des poulets, des canards et des oies, ont également été exhortés à renforcer les mesures de biosécurité.