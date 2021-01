Guaynaa se lance dans la K-pop et lance une collaboration

Le célèbre reggaeton Guaynaa a annoncé via les réseaux sociaux qu’il participera avec l’une des célébrités les plus importantes de la k-pop s’aventurant ainsi dans ce genre et lançant une nouvelle chanson, quelque chose qui a rendu beaucoup de fous.

Il ne fait aucun doute que la k-pop, un genre musical sud-coréen, domine un peu dans le monde, car des groupes comme BTS ou Blackpink ont ​​brisé les frontières et sont positionnés sur les palmarès de popularité.

Cependant, le reggaeton continue d’être populaire auprès du public et c’est pourquoi ces deux genres vont se conjuguer avec une collaboration inattendue.

A cette occasion, Guaynaa rejoindra les artistes latins qui ont collaboré avec des célébrités de la K-pop, tel est le cas du groupe Reik, qui a participé avec le groupe sud-coréen Super Junior dans le single “Otra vez”, ou encore Sebastián Yatra, qui a chanté avec Monsta X pour la chanson “Magnetic”.

Le Portoricain aura une participation avec Chungha, l’un des solistes les plus importants du pays de l’Est, qui sortira son album “Querencia”.

L’album qui aura quatre faces et sera composé de 21 chansons, parmi lesquelles «DEMENTE», la chanson qu’il lancera avec Guayanaa.

Chungha Il a fait partie du groupe IOI, depuis ses débuts en 2016 jusqu’à sa dissolution en janvier un an plus tard.

Cependant, la carrière de cette chanteuse et danseuse ne s’est pas arrêtée là, puisqu’en 2017 elle a fait ses débuts en tant que soliste avec son premier mini album, “Hands on Me”.

Depuis sa création dans l’émission «Produce 101», elle a démontré son incroyable talent en danse en conquérant toute la Corée.

Récemment, la chanteuse a dû suspendre la sortie de son nouvel album, puisqu’elle a contracté le cor0navirus, cependant, maintenant, elle est prête à revenir sur scène avec son album qui contient d’autres participations comme celle qu’elle a fait avec Dj R3hab, «DREAM OF YOU ».

Jean Carlos Santiago Pérez connu sous son nom de scène Guaynaa Depuis son enfance, il a été lié à la musique, puisque son père et son grand-père sont des chanteurs, ainsi que plusieurs parents avec lesquels il a toujours chanté lors de réunions avec des instruments typiques de Porto Rico tels que le cuatro et les maracas.

Il avait l’habitude de rencontrer des amis pour rapper dans la rue comme passe-temps et est un amoureux du genre reggaeton, alors il a arrêté de poursuivre sa carrière d’ingénieur pétrochimique, car il a réalisé que la musique est ce qu’il veut faire.

Il est à noter que son nom artistique qu’il a choisi était Guaynaa, qui dérive du mot guaynabito, qui à Porto Rico, où il est né et se réfère familièrement à une personne de la classe moyenne supérieure née dans la municipalité de Guaynabo pour ce qui a adopté ce personnage d’une manière ironique, car dans la vraie vie, il est décrit comme un regaetonero à l’intérieur et chic à l’extérieur.

C’est en 2017 qu’il crée son premier thème musical à succès dans son pays, «María Freestyle», qui traite des problèmes liés aux conséquences de l’ouragan María lors de son passage à Porto Rico.

Cependant, en 2019, il a acquis une notoriété internationale, avec la chanson Rebota qui, jusqu’en octobre, comptait déjà plus de trois cent millions de reproductions sur la plateforme YouTube et plus de cent millions de streams sur Spotify, dans lequel le mot mamarre est un des plus marquants de la vidéo et selon GuaynaaAprès avoir dit à son producteur qu’une chanson qu’il lui avait envoyée manquait perreo, son producteur lui a envoyé les voix de mamarre qu’il avait prises d’un film jamaïcain, puis Guaynaa l’a dit avec sa voix.

