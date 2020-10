Gucci lance une robe pour homme laissant derrière elle les stéréotypes | .

La prestigieuse marque Gucci veut sortir des stéréotypes pour lesquels elle a lancé une polémique robe pour hommes Et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point cela compte parce que ce n’est pas du tout bon marché.

Jour après jour, ils se battent pour que stéréotypes sont laissés pour compte et il y a plus d’entreprises et de marques qui rendent cela possible, maintenant Gucci a rejoint et a lancé une robe mais pour les hommes.

Sans aucun doute, Gucci fixe toujours les tendances et cette fois il le fera avec une robe pour homme à carreaux orange et beige, ceci dans le cadre de sa collection automne-hiver 2020 et son intention est de rompre avec les stéréotypes toxique.

La marque décrit la robe pour homme comme une longue chemise en coton à carreaux, des boutons en nacre, un col Peter Pan et un nœud en satin à la taille et selon le site Gucci, le vêtement est inspiré des looks grunge des années 90 et peut être combiné avec un jean déchiré.

Il reflète l’idée de fluidité explorée pour le défilé automne-hiver 2020. Ils ajoutent un élément inspiré de l’enfance, qui rejoint un thème récurrent de la collection », décrit Gucci.

Gucci lance une robe pour homme pour 2600 $. Ils disent que c’est pour combattre les stéréotypes toxiques. Juanga ne vit plus, mais il en aurait déjà commandé plusieurs! pic.twitter.com/ftV7nTTsSL – Chikistrakiz (@chikistrakiz) 4 octobre 2020

Ce modèle a un coût de 2600 dollars et en plus du design de la robe homme à carreaux orange, Gucci présente également un autre modèle similaire, avec un imprimé floral à 1800 dollars.

Comme prévu, la nouvelle collection Gucci a des produits qui ont déconcerté les fashionistas.

En général, la saison s’inspire des années 90 et compte parmi ses vêtements un pantalon en jean large, porté comme avec des marques d’herbe sur le genou.

Cette robe a provoqué une grande controverse chez de nombreuses personnes, car beaucoup soulignent qu’elle est trop chère ou trop simple.

Ils me pardonneront mais la robe “controversée” que Gucci a sorti est moche pour les hommes ou les femmes … “,” Le problème n’est pas que ce soit une robe pour homme (ce que je donnerais pour être cool en été!). Le problème n’est pas le prix (on sait que Gucci est toujours une corvée). Le problème est que la robe est laide et n’a pas de poches. “, Quelques remarques concernant le modèle.

D’autre part, il y a quelques jours à peine, les premières images de la collaboration de One Piece avec Gucci ont été divulguées.

Sur ces premières images, on peut voir Luffy et Zoro poser avec différents modèles composés de vêtements de la nouvelle collection automne / hiver de la marque.

Auparavant, GUCCI a collaboré avec le mangaka Hirohiko Arai, arborant certains de ses personnages Jojo’s Bizarre Adventure dans leurs vitrines d’une manière qui n’est pas la première fois que la marque de mode se tourne vers le manga art pour faire la publicité de sa marque.

Gucci est une entreprise italienne de produits de luxe basée à Florence, en Italie et se consacre à la conception et à la fabrication d’articles de mode tels que des vêtements, des chaussures, des bijoux, des sacs à main, des montres et des parfums et ses articles en cuir se démarquent.

Le magazine Forbes sur sa liste des «marques les plus précieuses au monde» a classé Gucci à la 38e place, estimant que la marque valait 12,4 milliards de dollars en mai 2015.

Comme mentionné ci-dessus, le lancement de cette nouvelle robe pour homme intervient des semaines après que Gucci lui-même a divisé le monde de la mode avec une paire de jeans en détresse avec des taches autour des genoux qui font allusion à celles causées par l’herbe et ont un valeur de 1400 dollars.

Donc, si vous voulez montrer ce nouveau modèle pour homme, vous savez déjà où vous le procurer car vous pouvez même l’obtenir sur leur site Web.

