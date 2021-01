je

Les niveaux d’anxiété officiels ont atteint leur plus haut niveau depuis le pic de la pandémie en avril dernier, selon les derniers chiffres de l’ONS. Et avec la plupart de nos sanctuaires de référence pour le soulagement du stress fermés pour le moment, le déstressage peut être difficile à trouver. Il est temps de prendre les choses en main, littéralement: du bricolage reiki au tri de vos propres maux de tête, ce sont les méthodes de guérison anti-anxiété à connaître.

Respirez facilement

L’aromathérapie est un traitement de guérison holistique qui exploite le pouvoir des extraits de plantes sous forme d’huiles essentielles pour favoriser des sensations de détente et de calme. Le meilleur? C’est bon marché et facile à faire dans le confort de votre foyer. «Le parfum est si puissant car il stimule le nerf olfactif; le nerf court entre votre nez et votre cerveau, signalant le système limbique, qui est la partie de votre cerveau qui contrôle les stimuli émotionnels – c’est le seul de nos sens à le faire », déclare Emilie De Block, co-fondatrice de Bio-Scents , qui vend des huiles essentielles biologiques (bio-scents.com). «C’est aussi l’un des plus grands déclencheurs de la mémoire. Chaque parfum et chaque odeur sont associés à une expérience, une personne ou une période particulière qui est associée à plusieurs reprises, de sorte qu’en tant que rituel de soins personnels, les parfums peuvent ramener instantanément le bonheur, la relaxation et le calme – beaucoup de choses dont nos vies ont besoin aujourd’hui. Pour aider à soulager les sentiments d’anxiété et favoriser un meilleur sommeil, recherchez des huiles essentielles pures (non pré-diluées ou synthétiques) aux arômes tels que l’encens, l’ylang ylang, le géranium, la bergamote et la lavande, suggère-t-elle.

Essayez-le: La meilleure façon de profiter des avantages de l’aromathérapie est d’inhaler les huiles, dit De Block – de cette façon, les vapeurs traversent le nerf olfactif jusqu’au système limbique le plus rapidement. Pour en faire plus un rituel, ajoutez trois à quatre gouttes dans un bain chaud ou dans un brûleur à mazout pendant que vous méditez.

Soulagez les maux de tête et les tensions grâce à l’auto-acupression

L’acupression est une forme ancienne de massage, utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des milliers d’années pour traiter la douleur, la maladie et le stress – et vous pouvez facilement le faire vous-même. «La pression envoie un signal au corps pour qu’il active ses propres mécanismes d’auto-guérison», expliquent Emilia Herting et Maeve O’Sullivan, praticiens d’Escapada Health TCM. «En MTC,« l’énergie vitale »du Qi circule à travers 14 voies naturelles dans le corps appelées méridiens, mais ce Qi peut souvent être bloqué en raison de déséquilibres dans le corps, qui sont considérés comme une maladie ou une douleur. L’acupression aide à corriger ces déséquilibres et à rétablir le flux pour vous ramener à un état de bien-être.

Essayez-le: Le Hegu, qui signifie «rejoindre la vallée» en médecine chinoise, situé entre l’index et le pouce au point le plus élevé du muscle, est le point de commande du visage, du nez, de la mâchoire et de la bouche et l’un des points d’acupuncture les plus importants du corps. Appliquez une pression ferme sur ce point pendant deux à trois minutes pour aider à relâcher la tension, le stress et apaiser les maux de tête. Respirez profondément pendant que vous massez la zone pour vous aider à vous détendre et à oublier les soucis.

Engagez-vous sur les pages du matin

Tout le monde s’est mis à journaliser en lock-out, car beaucoup l’utilisent comme une forme de soins personnels pour organiser leurs pensées et donner un sens à la vie pandémique. Si vous cherchez à commencer, il y a une pratique journalistique particulière qui vaut votre temps et il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler des «pages du matin» de Julia Cameron, dans son livre culte d’auto-assistance The Artist’s Way. Publié pour la première fois en 1992 et vendu à plus de cinq millions d’exemplaires, le livre a été écrit comme un programme en 12 étapes pour aider les artistes à surmonter les blocages créatifs, mais beaucoup ont adopté ses pratiques d’écriture comme un rituel de guérison et de clarification de l’esprit.

Essayez-le: Le concept est simple, écrivez trois faces de papier A4 dès le matin. C’est une décharge cérébrale, un flux de conscience, tout ce qui vous passe par la tête. Il n’y a pas de mauvaise façon de le faire – et si vous ne savez pas quoi écrire, écrivez simplement cela, dit Cameron. Ensuite, mettez-le de côté et commencez votre journée – pensez-y comme une méditation matinale. Beaucoup disent que c’est un moyen puissant de se connecter avec eux-mêmes au quotidien.

Secouez-le

Vous ne pouvez pas rester assis? La thérapie par secousses, une forme de méditation par secousses ou de yoga par secousses, pourrait offrir un certain soulagement. Steve Haines, un praticien spécialisé basé à Londres en TRE (exercices de libération de tension et de traumatisme, trecollege.com), également connu sous le nom de mécanisme de tremblement, explique que la méthode comporte un ensemble simple de sept exercices, impliquant des étirements, des mises à la terre et une fatigue musculaire. les jambes et le bassin pour révéler les réflexes de tremblement naturels dans le corps qui aident à libérer le stress et la tension dans les muscles tendus. «Les tremblements thérapeutiques aident à réinitialiser les réflexes et les habitudes du système nerveux central», dit-il. «Dans les traumatismes, les anciennes parties du cerveau sont fixées dans des stratégies de défense, comme le mode« combat ou fuite ». Les tremblements lents, doux et naturels générés par TRE stimulent les sentiments de joie, de facilité et de connexion, vous laissant plus flexible et moins sensible. »

Essayez-le: Téléchargez l’application TRE (traumaprevention.com) pour des vidéos des exercices, ou optez pour des séances individuelles en ligne avec un praticien qualifié.

Offrez-vous un bain reiki

Vous vous sentez juste un peu plat? Offrez-vous un bain reiki – cela peut sembler un peu woo-woo, mais cela vous laissera rechargé et détendu en un rien de temps. Établi il y a plus de 100 ans par Mikao Usui, le système de guérison japonais du reiki est une autre méthode utilisée pour éliminer les blocages et les stagnations du flux d’énergie dans votre corps afin de promouvoir le bien-être physique et émotionnel. Jasmin Harsono, maître de reiki approuvé par Goop, fondateur d’Emerald and Tiger, a écrit Self-Reiki (9,99 £, emeraldandtiger.com), un livre rempli de rituels de soins personnels et de méditations de pleine conscience qui peuvent aider à tout, de l’apaisement de l’anxiété à la promotion de mieux. dormir. Exploiter les pouvoirs de la guérison des mains, une méthode d’utilisation de la paume des mains pour donner une guérison énergétique à soi-même et aux autres, est l’un des principes clés du système de reiki.

Essayez-le: Donnez-vous un bain chaud, mettez de la musique apaisante, allumez des bougies et disposez des cristaux de guérison (si vous en avez). Ensuite, donnez-vous un traitement de reiki complet du corps, en vous déplaçant à travers les sept chakras du corps – en commençant par la couronne, au sommet de votre tête et en terminant par la racine, à la base de votre colonne vertébrale. Reposez vos paumes sur chaque centre énergétique pendant environ trois minutes, en utilisant des techniques de visualisation pour imaginer votre corps se remplir de lumière blanche guérissante. Et respire.