Manchester City a publié une réponse en colère à un bulletin d’information incendiaire produit par Porto à la suite de l’affrontement de mardi en Ligue des champions entre les deux clubs.

Le Dragoes Diario – Dragons Daily – a également qualifié City de chanceux après le match nul et vierge à l’Estadio do Dragao, dont les hôtes ont obtenu une place dans les 16 derniers et les visiteurs ont remporté la première place du groupe C.

La lettre, qui a été vue et publiée par le journal portugais A Bola, faisait référence au “mauvais caractère” de Guardiola et mettait en évidence une citation le critiquant de l’entraîneur-chef de Porto Sergio Conceicao.

“Je serais également contrarié si je ne pouvais pas gagner avec l’équipe qu’il a et le budget dont il dispose”, a déclaré Conceicao. Cela fait suite aux affrontements entre les deux managers lorsque les parties se sont rencontrées au stade Etihad en octobre.

Le bulletin a ensuite accusé Fernandinho de manquer de classe. Il a déclaré que le Brésilien était “un exemple clair que l’argent du football compte beaucoup, mais qu’il n’achète pas la classe ou la notion”. Il a ajouté qu’il aurait dû être expulsé dans le match.

Silva, qui jouait auparavant pour le rival de Porto Benfica, était alors qualifié de “connu internationalement pour avoir été reconnu coupable de racisme”.

C’était une référence à une publication de Silva sur les réseaux sociaux l’année dernière dans laquelle il comparait son coéquipier Benjamin Mendy au personnage sur un paquet de chocolats Conguitos. Il a été banni pour un match, bien que la Fédération de football ait accepté qu’il n’avait pas l’intention d’offenser le poste.

Cette dernière remarque a particulièrement bouleversé City, qui a souligné le fait que Porto avait été condamné à une amende pour le comportement raciste de ses propres supporters à la suite d’une réunion controversée entre les clubs en février 2012.

A cette occasion, en Ligue Europa, des chants de singes ont été dirigés contre Mario Balotelli et Yaya Touré par des supporters de l’Estadio do Dragao.

Un porte-parole de la ville a déclaré: “Ce n’est pas la première fois que Porto réagit mal dans des circonstances comme celle-ci. A cette occasion, c’est la critique mal jugée et ciblée de certains de nos joueurs individuels et même de notre manager, que nous rejetons totalement.

“En 2012, la dernière saison où nous les avons rencontrés, c’était le déni par le club d’un comportement raciste manifeste de leurs fans pour lequel ils ont fait l’objet d’une enquête et d’une amende.

“Dans ce contexte, cette dernière explosion est presque aussi surprenante que décevante.”

Le bulletin d’information de Porto a également déclaré que la ville devrait “être reconnaissante de la chance qu’elle a eue avec l’arbitrage” sur certaines décisions qui ont été prises par les visiteurs.

L’ancien défenseur de la ville Joleon Lescott, qui couvrait le match en tant que spécialiste de la télévision et travaille maintenant au club, a également condamné Porto.

Lescott, qui a joué dans le match en 2012, a tweeté: “Étrange lecture de la déclaration de Porto, le jeu me semblait confortable. La partie ennuyeuse est la revendication de racisme.

“Aucun racisme ne doit être ignoré et essayer de dévier ne fonctionnera pas. Mémoire clairement sélective, je suis sûr qu’ils reçoivent une amende pour avoir ciblé Mario en 2012 juste un souvenir.”

La dernière controverse ajoute au mauvais sang qui était évident entre les deux clubs en octobre lorsque Conceicao a accusé Guardiola d’avoir tenté d’influencer les officiels.

“J’ai beaucoup à apprendre de Pep Guardiola dans la façon dont il fait pression sur les arbitres, parle aux joueurs de l’opposition et à l’abri de l’opposition”, a déclaré Conceicao après que les esprits se sont enflammés sur la ligne de touche.

Guardiola s’est défendu contre cette affirmation avant le match de mardi.

«Ce n’est pas vrai», dit-il. “Nous ne sommes pas ce type d’équipe pour faire ce genre de chose.”