La piste cyclable controversée de l’ouest de Londres doit être supprimée après des centaines de manifestations.

Le projet, qui a vu des bornes érigées sur le chemin protégé le long de Kensington High Street, sera supprimé mercredi, ont révélé les chefs du conseil.

Le programme de 700000 £ a été introduit en septembre dans le but d’encourager les visiteurs à revenir dans la région après le verrouillage, mais des groupes d’entreprises locaux ont déclaré qu’il avait aggravé la congestion et affecté les temps de trajet en bus et un accès facile pour le chargement et le déchargement.

Les membres d’un groupe local de personnes handicapées ont déclaré que cela rendait également plus difficile pour les taxis et les voitures de déposer les personnes en toute sécurité au bord des trottoirs.

Johnny Thalassites, membre principal des transports sur le conseil de Kensington et Chelsea, a déclaré: «La piste cyclable était un programme d’essai pour aider ceux qui sautaient sur des vélos pendant les verrouillages et encourager les acheteurs à la High Street. Les entreprises et les résidents nous ont dit haut et fort qu’ils pensaient que l’expérience n’avait pas fonctionné. Nous écoutons.

«En supprimant les voies temporaires comme ascenseurs de verrouillage, nous espérons aider à relancer la rue principale et donner à notre économie locale les meilleures chances possibles d’un bon décembre.»

Le programme a ses partisans – le présentateur de télévision et éminent cycliste Jeremy Vine a déclaré qu’il avait «massivement» amélioré la sécurité des cyclistes et encouragé les cyclistes moins confiants sur leurs vélos.

Publiant samedi une vidéo s’il utilisait la piste cyclable sur Twitter, il a écrit: «Je suppose que ce sera ma dernière fois sur la piste cyclable de High Street Kensington. Ils ne sont en place que depuis deux mois, et ils seraient arrachés la semaine prochaine après les plaintes des habitants. “

La vidéo montrait une cycliste en train de s’arrêter alors qu’elle s’approchait d’un carrefour alors que la circulation se retirait. «La femme qui précède semble avoir perdu confiance dans le fait qu’elle peut continuer», a écrit Vine. «Pensez-vous que cette jeune femme fera du vélo une fois que la voie de protection sera supprimée?» Il a demandé.

Cependant, la députée conservatrice locale, Felicity Buchan, faisait partie d’un chœur de voix dans la communauté appelant à l’abandon du projet.

Dans un clip publié sur Twitter, Mme Buchan a déclaré: «Nous sommes sur le point de Kensington High Street et nous sommes venus voir le trafic ce matin.

«Je voulais vraiment que la piste cyclable de Kensington High Street fonctionne, mais malheureusement, ce n’est tout simplement pas le cas.

(La voie cyclable et la route se rétrécissant le long de Chiswick High Road provoquant / NIGEL HOWARD ©)

À travers Londres, près de 100 «quartiers à faible trafic» (LTN) qui découragent la circulation dans les zones résidentielles ont été installés depuis avril, avec 89 km de voies cyclables nouvelles ou améliorées et plus de 300 «rues scolaires», qui interdisent les véhicules non résidentiels à le début et la fin de la journée scolaire.

Plusieurs LTN ont été supprimés ou modifiés, comme ceux de Tooting, Redbridge et Lewisham. L’une des deux voies cyclables temporaires du chemin Euston devrait être supprimée «dans les semaines à venir» après avoir retardé les autobus en direction ouest.