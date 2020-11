T

La querelle croissante sur les quartiers à faible trafic a conduit un conseil phare conservateur à supprimer les plans d’un projet près de Hyde Park avant même qu’il ne puisse être testé.

Le conseil de Westminster a annoncé qu’il allait introduire un LTN dans une zone entre le parc et la gare de Paddington en octobre.

Mais les plans ont été mis de côté un mois plus tard lorsqu’un groupe de résidents les a déclarés comme un «acte de violence» – ce qui a incité un groupe rival à exhorter le conseil à procéder comme prévu avec des efforts pour freiner les «fuites» dans le trafic.

La décision de ne pas poursuivre le programme va à l’encontre de la capacité des conseils à utiliser les pouvoirs d’urgence de Covid pour apporter des changements et leur donner une chance de se coucher avant de tenir une consultation formelle pour obtenir des avis sur leur maintien ou leur abolition.

Un financement a été fourni pour établir 150 LTN à Londres et 61 étaient en place à la fin du mois dernier, selon TfL.

Certains ont été modifiés après des plaintes tandis que les projets de Tooting et de Barkingside ont été supprimés après quelques semaines après de vives protestations.

À Westminster, le chef de l’environnement du conseil, Andrew Smith, a déclaré aux résidents qu’il était «clair qu’il n’y avait pas de consensus en faveur du projet proposé» pour le domaine de Hyde Park et qu’il avait été abandonné.

(

La vision rapidement abandonnée d’un LTN au nord de Hyde Park

/ Conseil de Westminster)

Le président de la Hyde Park Estate Association, le Dr Allen Zimbler, dans une lettre aux conseillers, a déclaré que les résidents «seront emmenés dans de très petites zones et que leur liberté d’entrée et de sortie sera considérablement réduite».

Il a déclaré: «Les routes qui nous entourent, déjà compromises par les pistes cyclables, deviendront impraticables, les trajets en bus et en voiture prendront plus de temps, les trajets en taxi deviendront beaucoup plus chers et la pollution sur nos itinéraires périphériques augmentera.»

Mais Chris Gunness, du rival Hyde Park Estate Residents (HyPER), a déclaré qu’il allait à l’encontre du programme du gouvernement, manquait de transparence et se moquait de la prétention du conseil de s’attaquer à une «urgence climatique».

HyPER a déclaré qu’il n’y avait jamais eu de consensus au début des projets LTN, mais que celui-ci «se forge lentement au fil du temps, car les populations locales ressentent par elles-mêmes les avantages des projets».

Un porte-parole de Westminster a déclaré que le conseil espérait présenter des propositions alternatives en temps voulu.