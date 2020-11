UNE

Row a ravivé sur un itinéraire cyclable phare de Londres dans la dernière controverse pour frapper les programmes d’urgence de Covid «pop-up» conçus pour décourager l’utilisation de la voiture.

Les résidents et les commerçants demandent à la Haute Cour de renvoyer le conseil de Hounslow à la planche à dessin sur les changements qu’il apporte au haut de gamme Chiswick High Road – affirmant que même la reine était restée coincée dans l’impasse.

À travers Londres, près de 100 «quartiers à faible trafic» (LTN) qui découragent la circulation dans les zones résidentielles ont été installés depuis avril, avec 89 km de voies cyclables nouvelles ou améliorées et plus de 300 «rues scolaires», qui interdisent les véhicules non résidentiels à le début et la fin de la journée scolaire.

La dispute à Chiswick survient alors que la Haute Cour se prépare à entendre une demande de contrôle judiciaire le mercredi 25 novembre de la part de chauffeurs de taxi opposés à un programme «Streetspace» de Transport for London qui restreint l’accès des véhicules en semaine à Bishopsgate et aux rues environnantes de la ville de Londres .

Mais le Standard a appris que la propagation des projets visant à rendre les routes plus sûres pour les cyclistes et les piétons se poursuivra, avec 95 millions de livres supplémentaires devant être dépensés dans la capitale au cours des six prochains mois.

Les militants de la Walking and Cycling Alliance affirment qu’il existe une «majorité silencieuse» à travers le Royaume-Uni en faveur de «rues accueillantes pour les gens», mais trop souvent, le soutien est «noyé par une minorité vocale».

(

La voie cyclable et le rétrécissement de la route le long de Chiswick High Road

/ NIGEL HOWARD ©)

À Chiswick, les travaux ont commencé à la fin de l’année dernière au pont de Kew sur une piste cyclable séparée de 70 millions de livres sterling reliant Brentford et Olympia. La piste cyclable avait été soutenue lors de deux consultations TfL, mais les travaux ont été interrompus lors du premier verrouillage.

Le conseil de Hounslow a alors décidé d’aller de l’avant cet été avec le tracé en utilisant un ordre de circulation expérimental, qui permet des mesures «pop-up», telles que l’utilisation de bornes en plastique, en réponse à la pandémie sans nécessiter de longues consultations.

Cependant, certains résidents affirment que les modifications apportées à High Road, qui devraient être achevées le mois prochain, ont provoqué le chaos pour les véhicules en réduisant le trafic automobile à une voie dans chaque direction tout en bloquant certaines routes secondaires. Des caméras CCTV ont été installées pour infliger des amendes aux conducteurs qui ont enfreint les nouvelles restrictions.

On craint également que la conception de la piste cyclable bidirectionnelle – ce qui signifie que les cyclistes en direction de l’est roulent à contre-courant du trafic – constitue un risque pour la sécurité, car les conducteurs qui sortent des routes secondaires peuvent ne pas repérer les cyclistes qui s’approchent de la «mauvaise» direction.

Asal Shirazi, une mère de cinq enfants qui souffre d’une maladie auto-immune limitant la durée de sa vie l’obligeant à prendre des médicaments quotidiennement, a soumis la demande de contrôle judiciaire à Mike Ormrod, qui dirige le magasin d’électricité et d’éclairage Ormrod.

Mme Shirazi a déclaré qu’elle était «pro-cyclisme», mais a déclaré que les changements n’avaient pas tenu compte de l’impact sur tous les résidents, y compris ceux qui comptaient sur une voiture.

en relation

«Il a été mis en œuvre sans considération pour l’égalité», a-t-elle déclaré. «Cette région compte une proportion particulièrement élevée de personnes âgées.

«Les arrêts de bus ont été déplacés au milieu de la route. Les personnes âgées et aveugles et toute personne vulnérable doivent traverser une double voie cyclable. Ce n’est pas prudent. Ils n’ont pas pris en compte le bon sens. »

M. Ormrod a déclaré que les entreprises craignaient que la perturbation n’entrave leurs chances de rebond des échanges une fois le verrouillage levé le 2 décembre.

Il a déclaré: «Je suis simplement convaincu que c’est très dangereux, et en particulier pour les cyclistes. Je pense que ce sera un problème très grave.

«Je pense que le conseil a profité de l’occasion en ces temps d’urgence pour nous imposer cela. Cela leur a coûté beaucoup moins cher de le faire de cette façon.

«Cela a rendu la congestion vraiment grave. Les commentaires que nous recevons des clients sont très négatifs. Chiswick High Road est l’une des routes empruntées par la police lorsqu’elle déplace des VIP. Même la reine s’est retrouvée coincée dans la circulation à plusieurs reprises.

Jane O’Donnell, du groupe de campagne One Chiswick, a déclaré que 8 500 personnes avaient signé une pétition contre la piste cyclable et 1 700 personnes avaient rejoint son groupe Facebook. «Nous pensons qu’ils ont utilisé Covid pour faire avancer ces choses sans consultation», a-t-elle déclaré.

TfL, qui travaille avec Hounslow sur le projet, a déclaré que l’objectif de Cycleway 9 était de s’attaquer à un «point chaud de blessés importants» avec 81 collisions cyclables sur le corridor A315 au cours des trois années jusqu’en décembre 2017.

Même les cyclistes divisés par un schéma controversé

Rachael Burford

La piste cyclable controversée de Chiswick High Road a suscité de vives réactions – même les cyclistes ont des sentiments mitigés à son sujet.

La cycliste Maria Suluva, 29 ans, d’Acton, a déclaré: «C’est la première fois que je l’utilise et je me sens en sécurité. C’est bien qu’il n’y ait pas de bus et que c’est complètement séparé.

«Mais je dois tourner à gauche, ce qui est plus problématique car je dois traverser tout le trafic. Cela aurait pu être mieux présenté. Je peux voir que cela crée évidemment beaucoup de trafic, ce qui signifie que vous respirez beaucoup de fumées.

Dina Golub, 34 ans, physiothérapeute de Gunnersbury, a déclaré: «Je pense que c’est formidable pour les familles et que vous vous sentirez plus en sécurité avec les enfants. C’est une bonne idée mais vous pouvez voir que cela a causé d’énormes bourrages. La route est maintenant pleine de bus et de voitures. »

Darren Field, qui travaille sur un stand de fruits et légumes sur Chiswick High Road, a déclaré: «Je travaille ici depuis 30 ans et je suis cycliste et cette piste cyclable est une idée terrible. Je fais du vélo depuis Twickenham cinq jours par semaine. Mais je n’utilise pas cette voie. C’est mal aménagé et c’est un gaspillage d’argent complet. Il existe déjà des pistes cyclables sur l’A316 et l’A4.

«Le conseil aurait été mieux d’utiliser l’argent pour les refaire surface. Ils auraient dû améliorer ceux que nous avons déjà avant de construire cette chose que personne n’utilise.

Ghazal Farhadi, 37 ans, a déclaré: «Si vous faites du vélo, c’est bien parce que c’est sûr, mais je suis arrivé aujourd’hui et cela cause un trafic énorme. Je peux voir pourquoi les entreprises pourraient en être ennuyées. Cela semble être un gaspillage d’argent.

Rahele Mohseniah, 38 ans, a déclaré: «Lorsque tous les magasins rouvriront, cela me fera reconsidérer de venir ici car il faut attendre énormément de temps dans la circulation. La piste cyclable était une bonne idée mais il doit y avoir un équilibre pour tout le monde qui utilise la route. L’argent aurait pu être mieux dépensé.

Cllr Hanif Khan, membre du cabinet des transports de Hounslow, a déclaré que les réparations d’urgence de Thames Water près de High Road et l’extinction des feux de signalisation du SCOOT, qui donnent la priorité aux bus, pendant la construction de la piste cyclable avaient temporairement aggravé les conditions de circulation.

Il a déclaré que lorsque le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, avait initialement demandé aux conseils d’introduire des mesures pour encourager la marche et le vélo à la suite de la première vague de la pandémie, l’intention avait été de favoriser la distanciation sociale, de décourager l’utilisation de la voiture et d’apporter un «changement transformationnel aussi rapidement que possible. possible”.

Il a présenté un réexamen intérimaire du régime de décembre à plus tard ce mois-ci et a insisté sur le fait qu’il avait un «esprit ouvert».

Cllr Khan a déclaré: «Une fois que nous aurons terminé la piste cyclable et que les travaux routiers seront terminés à Acton Lane et SCOOT, nous espérons que le trafic sera bien meilleur.

«Nous avons reçu des courriels de personnes disant:” Veuillez garder ce schéma, ne vous inclinez pas devant les personnes les plus bruyantes. “

«Nous savons que les gens font plus de vélo et trouvent des modes de déplacement alternatifs. Nos aspirations sont d’avoir moins de trafic, d’avoir un air plus pur, de créer un environnement meilleur et plus sain pour notre arrondissement.

(

/ NIGEL HOWARD ©)

«Nous voulons créer plus d’opportunités pour ceux qui veulent faire du vélo mais qui ont peur d’utiliser la route. Si cela ne fonctionne pas, les mesures changeront et s’adapteront. Nous allons soit les rendre permanents, soit les supprimer. »

TfL s’est engagé à dépenser 75 millions de livres sterling pour des programmes de transport «verts» dans le cadre de son deuxième renflouement gouvernemental, et a également reçu 20 millions de livres du fonds de voyage actif du gouvernement pour les réaffecter aux conseils.

Les programmes contextuels introduits dans le cadre d’ordres de trafic expérimentaux doivent être supprimés dans les 18 mois, à moins que le soutien local ne soit indiqué dans une consultation.

(

Une voie cyclable temporaire reste silencieuse alors que la circulation dense attend à côté de la voie sur Euston Road

/ Nick Edwards)

Il est entendu que les 95 millions de livres sterling seront utilisés pour rendre permanents les programmes temporaires qui garantissent le soutien et pour construire des programmes de sécurité plus complexes, tels que le remodelage de la jonction du Mile End, qui ne peut pas être effectué à l’aide de barrières en plastique.

TfL affirme que le nombre de personnes à vélo à Londres depuis le premier verrouillage a grimpé en flèche, avec des chiffres du week-end après le début du deuxième verrouillage le 5 novembre presque doublé par rapport à ceux d’il y a un an et des augmentations de 20 à 50% au cours de la semaine.

(

/ NIGEL HOWARD ©)

Will Norman, le commissaire à la marche et au cyclisme du maire, a déclaré: «Il est très clair que la tendance actuelle que nous observons est une forte augmentation du nombre.

«Au cours des cinq derniers mois, nous avons livré près de 90 km de pistes cyclables nouvelles ou améliorées et le réseau se développe à travers Londres, ce qui est un énorme crédit pour TfL et les arrondissements.

«Ce qui est fantastique, c’est que nous constatons une augmentation du nombre de personnes qui font du vélo et utilisent cette infrastructure. Lorsque les gens se sentent en sécurité sur nos itinéraires, la demande de faire du vélo est là. Il est vital de poursuivre ce travail pour éviter une reprise en voiture. »

Sam Monck, responsable de la planification des investissements dans les rues saines de TfL, a déclaré: «L’augmentation du trafic automobile dans le cadre de la reprise de la capitale du coronavirus serait désastreuse pour la congestion, le danger routier, la pollution de l’air et l’économie, c’est pourquoi permettre à plus de gens de marcher et parcourir notre programme Streetspace est si important.

«Nous reconnaissons absolument la nécessité que les programmes fonctionnent pour les communautés locales qu’ils servent et nous travaillons dur pour que nos programmes temporaires introduits en réponse au coronavirus profitent à tout le monde.

«Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les arrondissements, les résidents et les entreprises pour nous assurer que les commentaires sont pris en compte à mesure que nous allons de l’avant avec la prochaine phase de ce programme vital.