Sa principale préoccupation sera de s’accrocher à certains de ses joueurs, qui seront sur les radars des clubs de toute l’Europe.

Six signatures majeures sous la forme de stars comme Timo Werner et Hakim Ziyech ont donné à Chelsea l’une des équipes les plus fortes de la Premier League. Mais cela signifie également que des joueurs de qualité supérieure sont laissés sur le banc d’une semaine à l’autre.

Olivier Giroud a clairement indiqué qu’il souhaitait un temps de jeu régulier pour faire partie de l’équipe de France à l’Euro.

Callum Hudson-Odoi, qui a toujours de solides admirateurs au Bayern Munich, s’est retrouvé bien poussé dans l’ordre hiérarchique, tandis que Jorginho a également dû s’habituer à s’asseoir sur le banc.

en relation

Ailleurs, Antonio Rudiger, a passé l’été à viser un déménagement et a également des ambitions euros.

Kepa Arrizabalaga est le gardien de but le plus cher du monde – mais a bel et bien été remplacé en tant que n ° 1 de Chelsea.

Ajoutez à ces joueurs l’incertitude entourant Marcos Alonso, Emerson et Fikayo Tomori et Lampard pourraient passer la nouvelle année à essayer de bloquer les appels des clubs ou agents intéressés.

Arrizabalaga et Rudiger semblent les plus susceptibles de partir si quelqu’un le veut.

Les deux doivent jouer avant les euros, mais aucun ne semble faire partie des plans à long terme de Lampard.

Tomori pourrait partir en prêt. Lampard prendra une décision sur Billy Gilmour, mais la starlette écossaise semble pouvoir encore avoir un grand rôle à jouer cette saison.

Il est très peu probable que Chelsea cherchera à s’ajouter à l’équipe à mi-chemin de la campagne, mais Chelsea a été lié à David Alaba. Il pourra parler aux clubs en janvier avant un transfert gratuit cet été et les principaux clubs européens se battront pour sa signature.