Après avoir coupé une partie de la graisse et fait quelques ajouts judicieux au cours de l’été, les Hammers ont une équipe beaucoup plus équilibrée que ces dernières années.

Mais avec Antonio, qui avait été le talisman de David Moyes, aux prises avec des problèmes de ischio-jambiers une fois de plus et Sébastien Haller n’atteignant toujours pas les sommets attendus de lui, ils cherchent de l’aide en janvier.

Après un début de saison brillant, West Ham veut s’assurer que ses progrès ne sont pas vains et, par conséquent, cherchera à ajouter un autre attaquant si l’occasion se présentait.

De plus, avec Arthur Masuaku ayant subi une opération au genou et prêt pour un sort en marge, Moyes pourrait également chercher à se renforcer à l’arrière gauche. L’écossais a toujours Aaron Cresswell à ce poste, mais le joueur de 31 ans a excellé dans le cadre d’un troisième arrière et semble plus adapté à ce rôle que d’arrière latéral à ce stade de sa carrière.

Cependant, tous les espoirs de West Ham s’accompagnent d’une mise en garde. Le coprésident David Sullivan a averti cet été que le club traversait une période difficile sur le plan financier. La vente de Grady Diangana leur a permis de financer un déménagement pour Said Benrahma, mais s’il y a des accords à conclure en janvier, ils devront être moins chers.

Il n’y aura pas de transfert d’argent pour quelqu’un comme James Tarkowski, mais nous pourrions voir le patron des Hammers chercher à exploiter des marchés plus inconnus comme il l’a fait pour signer Tomas Soucek et Vladimir Coufal de Slavia Prague.