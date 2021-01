je

Si vous tentez une cure de désintoxication après un Covid-mas imbibé de vin chaud, vous êtes en bonne compagnie. Selon l’organisation caritative Alcohol Change UK, un record de 6,5 millions de Britanniques (un sur cinq) s’est engagé à faire le mois de janvier sec cette année – contre 3,9 millions l’an dernier.

Ce n’est pas une surprise – beaucoup d’entre nous se sont tournés vers l’alcool pour nous aider à traverser les verrouillages de 2020, mais la gueule de bois est devenue ennuyeuse maintenant (tout comme la cov-anxiété).

Des recherches menées par l’Université du Sussex ont révélé que ceux qui ont arrêté de consommer de l’alcool pendant un mois ont signalé plus d’énergie, une meilleure peau, une perte de poids et une consommation moindre pendant les mois suivants – sans parler d’une tête plus claire pour ces alarmes de retour au travail mornes de janvier.

La perspective de supprimer les quarantaines peut sembler décourageante, mais, heureusement, 2021 apporte de nombreuses bulles de sanglots pour vous aider. Des Insta-mentors aux applications qui enregistrent vos progrès, ceci est votre guide sec.

Boire intelligemment

Si vous allez laisser la sauce pendant un mois, récoltez au moins les fruits. Try Dry, l’application d’Alcohol Change UK, l’organisme de bienfaisance derrière Dry January, consiste à voir ce que vous avez économisé, des calories que vous avez supprimées en supprimant les locktails aux kilos que vous n’avez pas dépensés en commandant cela. prochaine boîte de vin.

(

L’application Sober Grid

/ Grille sobre)

Il existe une fonction pour suivre vos «stries sèches» – pour enregistrer les jours où vous ne buvez pas – ainsi qu’un quiz sur la santé. Vous pouvez l’utiliser pour n’importe quel mois de l’année.

Try Dry n’est pas la seule application à vous aider à vous débarrasser de cette habitude. Les autres téléchargements essentiels de Dry January incluent I Am Sober pour consigner vos progrès, Saying When pour comprendre vos déclencheurs et Sober Grid pour vous connecter avec les autres membres de la communauté sans alcool. Avec autant de personnes qui affrontent le mois de janvier sec cette année, vous pourriez vous en faire des amis.

Embrassez quit-allumé

L’écrivain Ruby Warrington est crédité d’avoir inventé le terme «sobre curieux» et son livre du même nom a inspiré beaucoup à explorer la sobriété.

(Ruby Warrington)

Son dernier titre, The Sober Curious Reset, est sorti la semaine dernière et propose un processus de 100 jours pour repenser radicalement votre consommation d’alcool.

Chaque jour présente des observations, des exercices et des idées pour vous aider à vous «dissiper» du conditionnement sociétal autour de l’alcool.

«J’ai plus de confiance, des règles régulières, de meilleures relations, je suis plus productif et je suis plus honnête avec moi-même, et ne me déteste pas, je pourrais continuer», a déclaré Warrington au Standard l’année dernière.

(Millie Gooch)

This Naked Mind d’Annie Grace est un autre héros à ajouter à votre étagère allumée, tandis que le guide d’autonomisation de Millie Gooch, The Sober Girl Society Handbook, sort la semaine prochaine – juste à temps pour vous pousser au-delà de la mi-parcours.

Rencontrez l’équipe sobre

Les auteurs ne sont pas les seuls gourous à chanter les bienfaits de la sécheresse. L’ancienne star de Made in Chelsea, Caggie Dunlop, parle de son parcours avec une curiosité sobre ou une «consommation intuitive» sur son podcast, Saturn Returns, et partage régulièrement des mises à jour avec ses 386 000 abonnés Instagram.

(Dave Benett / . pour Vis)

Elle dit que le plus gros obstacle était que les gens demandaient lors des fêtes: «Cela devenait si fastidieux que j’ai commencé à répondre à cette question avec ‘parce que si je le fais, je vais sombrer dans un gouffre de haine de soi et de dépression si sombre qu’il me faudra des semaines pour récupérer «- cela les fait taire généralement».

D’autres à suivre sur Instagram incluent l’instructeur de yoga @catmeffan pour des conseils sur le recadrage de votre socialisation sans boire, le coach de sobriété @besoberandquit pour des vidéos de conseils de 30 secondes et les auteurs @ lovesober.cic pour une motivation optimiste et un podcast sur l’abandon du tabac.

Allez doucement

Ils disent que l’un des plus grands défis de janvier sec est de passer la première semaine, alors portez un toast à ce vendredi avec des bulles de la variété douce.

(Feuille de graines)

Pour un coup de pied supplémentaire, terminez votre semaine avec un cocktail Little Rick Pina contenant du CBD au lieu du rhum. Quand février arrive, vous ne voudrez plus y retourner.