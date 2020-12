Guide et astuces pour magasiner chez SHEIN Obtenez plus de points! | Instagram

Grâce à la nouvelle normalité, notre vie a complètement changé, et maintenant les achats en ligne sont pratiquement élémentaires et peut-être SHEIN est la meilleure option pour vous alors cette fois, nous vous en donnerons conseils à acheter dans la boutique en ligne.

SHEIN est une plateforme internationale de commerce en ligne originaire de Chine, créée en 2008 et axée sur la vente et la distribution de vêtements pour femmes; Cependant, il propose également des vêtements pour hommes et enfants, des accessoires, des chaussures, des sacs, des articles ménagers, de la papeterie, entre autres.

Aujourd’hui, le marché SHEIN atteint plus de 220 pays et régions à travers le monde, principalement en Europe, en Amérique, en Australie et au Moyen-Orient.

SHEIN est une boutique en ligne qui propose des vêtements à un prix extrêmement abordable et offre également de nombreuses opportunités et installations pour les acheter à un prix encore plus bas en utilisant leur points Que propose-t-il.

Conseils pour acheter chez SHEIN à un prix inférieur:

Obtenir des points

Cette boutique en ligne propose plusieurs méthodes pour obtenir des points SHEIN et vous devez savoir que la validité de ces points varie, cependant, la plupart sont de 3 mois et ne sont pas remboursables si une personne souhaite retourner les produits achetés .

Autrement dit, 100 points équivalent à 1 dollar et vous pouvez les utiliser pour payer jusqu’à 70% du montant total de votre achat.

Vous pouvez gagner des points SHEIN de plusieurs manières:

Compléter vos données Vérifier votre e-mail S’enregistrer Visualiser et partager des vidéos en direct Partager le lien Cliquer sur les coffres au trésor Commenter les vêtements que vous avez achetés Shopping Créer des tenues Publier des photos de vos tenues

Participez au centre d’essai gratuit

C’est plus que d’acheter des vêtements chez SHEIN c’est gagner SHEIN et le centre d’essai gratuit permet d’acheter de nouveaux vêtements sans frais afin que les destinataires des vêtements puissent écrire un commentaire sur le vêtement.

C’est pourquoi pour tenter de gagner l’un des vêtements, vous devez entrer dans la section “centre d’essai gratuit” et sélectionner votre taille appropriée parmi les vêtements disponibles.

Il est à noter que les vêtements changent chaque semaine et que vous ne pouvez sélectionner que trois vêtements par semaine et à la fin de la semaine, vous serez indiqué à côté du vêtement sélectionné si vous avez été le gagnant.

Il est important de noter que vous pouvez l’essayer trois fois par semaine, même si malheureusement la probabilité de gagner est très faible, car il y a beaucoup de participants.

Utilisez des coupons de réduction

Quelque chose de très important ici est que SHEIN propose plusieurs coupons de réduction allant de 10% à 20% ainsi que la livraison gratuite.

Les coupons apparaissent sans préavis et chacun a sa propre restriction, en plus de le rendre valide, il vous suffit de saisir le code de chaque coupon avant d’effectuer le paiement de votre achat et la réduction sera effectuée immédiatement.

Utilisez le rabais étudiant

SHEIN a un programme d’avantages sociaux pour étudiants et cela vous permet d’avoir une réduction permanente de 15% pour toute la durée de vos études.

Pour pouvoir l’acquérir, vous devez disposer d’un e-mail institutionnel de votre école et vous inscrire au programme avec lui, mais si vous utilisez un e-mail personnel comme Gmail, vous ne pourrez pas en bénéficier.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Participez à des concours

SHEIN a plusieurs concours et ces concours sont lancés lors de jours ou de saisons spéciaux et vous permettent de gagner des points et des réductions en fonction de votre chance ou de vos compétences dans le jeu.

Vous devez tenir compte du fait que la plupart des points gagnés dans ces concours ont une durée très courte.

Acheter dans la vente flash

La vente flash est une vente de vêtements spécifiques avec des remises importantes et chaque offre est valable 24 heures.

Cela peut vous intéresser: Connaissez les promotions que SHEIN a pour vous en novembre