Le charmant de Guadalajara, Guillermo del Toro, a commencé son anniversaire avec ce qu’il aime faire le plus: soutenir le peuple mexicain qui en a le plus besoin, ceci, à travers une proposition incroyable mais simple que le réalisateur dans leurs réseaux sociaux respectifs.

“Dans mon anniversaire J’invite @Aeromexico et @AeromexicoUSA à s’engager, à partir de 2021, à donner, initialement pour trois ans, 10 voyages annuels à des Mexicains exceptionnels qui ont besoin de voyager et qui n’ont pas de soutien. Je le tourmente – Comment la voient-ils? Sont-ils à la bonne taille? DM par ici »a écrit le garçon d’anniversaire à partir de son profil vérifié sur Twitter.

Et, à la joie de tous, quelques minutes après la publication du texte du Jalisco, la célèbre compagnie aérienne a répondu: «Nous sommes heureux de vous accueillir! Nous sommes d’accord sur DM », ce qui a provoqué une fureur totale dans le célèbre réseau social.

À partir de cette réponse, des milliers d’utilisateurs ont montré leur joie et leur fierté de se sentir représentés par le cinéaste altruiste, affirmant que ce personnage bien-aimé a fait plus pour le peuple mexicain que beaucoup de ses dirigeants.

Il est nécessaire de souligner que, Guillermo, est l’un des Mexicains qui ont constamment soutenu avec des voyages et un soutien financier aux jeunes qui en ont besoin, rappelez-vous le cas de Tomás et de ses collègues, de sorte qu’ils ont participé aux Olympiades de mathématiques en 2019 et ont obtenu un médaille d’or, deux d’argent et trois de bronze.

De même, en 2018, le jeune Cristian Arredondo Narváez a remporté l’une des trois bourses d’études accordées pour étudier un Master of Arts à la prestigieuse école des Gobelins en France, qui ne couvrait que son séjour, alors, pour voyager, il a demandé l’aide du gouvernement de Celaya. , Guanajuato, mais le lauréat d’un Oscar l’a découvert.

Le résultat: “Les bourses existent pour soutenir les talents. Naturellement, elles sont données comme une incitation à ceux qui n’en ont pas, mais qui devraient en avoir. La privation économique ne diminue pas ceux qui en souffrent. Le billet sera couvert”, a écrit le réalisateur.

Le jour de mon anniversaire, j’invite @Aeromexico et @AeromexicoUSA à s’engager, à partir de 2021, à donner, initialement pour trois ans, 10 voyages annuels à des Mexicains exceptionnels qui ont besoin de voyager et qui n’ont pas de soutien. Je le tourmente – Comment la voient-ils? Sont-ils à la bonne taille? DM par ici- – Guillermo del Toro (@RealGDT) 9 octobre 2020

En outre, il s’est récemment engagé à continuer de soutenir les talents nationaux dans l’industrie cinématographique après la prochaine disparition de la Fidecine, et de la même manière, il y a de nombreuses histoires où l’écrivain a aidé ses compatriotes, et des individus mexicains en difficulté économique, qui ne le font pas. vous permettre de réaliser certains de vos rêves et réalisations les plus importants

Nous savons parfaitement que Del Toro est l’un des plus grands représentants mexicains dans le monde du cinéma, étant un réalisateur, scénariste, producteur et romancier fièrement mexicain.

Il est né à Guadalajara Jalisco et a étudié au Centre de recherche et d’études cinématographiques de l’Université de Guadalajara, il a reçu d’innombrables récompenses cinématographiques, parmi lesquelles deux Oscars, un Golden Globe, quatre prix Ariel et bien d’autres.

Son esthétique et son décor iconiques dans ses films sont très particuliers; toujours focalisé sur les situations sombres et oppressives ou magiques et fantastiques, en plus, son style est marqué par son goût pour la biologie et l’école d’art symboliste, sa fascination pour le monde fantastique du point de vue des contes de fées et son goût pour les thèmes sombres.

Nous reconnaissons également que ses œuvres incluent souvent des monstres ou des êtres fantastiques, principalement de sa propre conception, qui se révèlent fascinants.

Non seulement nous sommes fiers que Guillermo del Toro nous représente à l’international, mais nous applaudissons et apprécions la grande aide qu’il apporte aux nouvelles générations pour promouvoir les talents du pays.

Pour cela et bien d’autres, nous souhaitons à Guillermo del Toro un très joyeux anniversaire et nous espérons que toutes ces bonnes actions qu’il fait de tout son cœur lui reviendront.