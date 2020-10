Gwen Stefani a célébré le 25e anniversaire de l’album révolutionnaire de No Doubt, Tragic Kingdom, avec un message Instagram à ses fans samedi. On pouvait également voir l’entraîneur vocal arborant un collier avec son propre nom de famille et «Shelton», le nom de famille de son petit ami et collègue entraîneur vocal Blake Shelton. Dans son message aux fans, Stefani a parlé de l’importance de Tragic Kingdom et a remercié les fans de longue date pour leur soutien.

Tragic Kingdom est le troisième album de No Doubt et comprend sept chansons sorties en singles, dont “Just a Girl” et “Don’t Speak”. Les deux chansons sont toujours si étroitement associées à Stefani qu’elle a nommé sa résidence 2018-2020 à Las Vegas Gwen Stefani – Just a Girl. L’ensemble de l’album reste influent, atteignant même la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps de Rolling Stone. C’était aussi le dernier album à présenter le frère aîné de Stefani, le claviériste Eric Stefani.

“J’ai tellement de souvenirs. Tant de gens que j’ai rencontrés au fil des années qui m’ont dit que c’était leur album préféré”, a déclaré Stefani samedi, rapporte Entertainment Tonight. “Je ne pensais même pas que cela sortirait, et encore moins que les gens l’aiment et l’écoutent et que ce soit leur préféré. J’ai l’impression que je ne suis qu’une fille d’Orange County, mais j’ai toutes ces bénédictions.” Elle a également remercié ses anciens camarades de groupe et ses fans pour le soutien qui “ne fait qu’alimenter mon feu et la musique fait tourner le monde”.

D’autres anciens membres de No Doubt ont marqué le jalon. Le bassiste Tony Kanal a partagé des photos de retour de 1995. “Nous étions déjà un groupe depuis 9 ans avant la sortie de Tragic Kingdom. Nous n’avions aucune idée de ce qui allait se passer lorsque nous écrivions ces chansons”, a écrit Kanal. “Pendant toutes ces périodes amusantes et difficiles, nous étions juste un groupe d’amis en mission pour nous exprimer musicalement. Parfois, nous avions l’impression que nous étions contre le monde, mais notre amour pour notre groupe nous a permis de tout surmonter.

Le batteur Adrian Young a partagé la pochette de l’album et a encouragé les fans à partager leurs souvenirs et leurs chansons préférées de l’album. “Merci à tous ceux qui ont partagé cette aventure folle et spectaculaire avec nous”, a écrit Young. “Savoir que ce record a touché tant de vos vies rend la reconnaissance de cette journée encore plus spéciale!”

Enfin, le guitariste Tom Dumont a partagé une autre vieille photo prise à Hawaï en 1995. Il a noté que bien que le groupe ne soit plus ensemble, les souvenirs de l’ère Tragic Kingdom ne sont pas oubliés. “J’adorerais faire une autre tournée No Doubt, mais j’ai l’impression que ça n’arrivera pas”, a écrit Dumont. “C’est doux-amer. En tout cas, quels bons souvenirs, merci à tous.”