Gwen Stefani et Blake Shelton ont récemment acheté une nouvelle maison de 13 millions de dollars à Los Angeles, et le couple y vit actuellement pendant le tournage de la dernière saison de The Voice. Le duo partage la maison nouvellement construite avec les trois fils de Stefani, Kingston, 14 ans, Zuma, 12 ans, et Apollo, 6 ans, et le chanteur No Doubt a déclaré à PEOPLE que la maison était pleine de «créativité sans arrêt».

«Nous venons de déménager. C’est excitant», dit-elle. “Hier, nous avons fait des décorations d’Halloween et des biscuits. C’est de la créativité sans arrêt ici.” La maman de trois enfants a également plaisanté: «Partout où je vais dans cette maison, il y en a une», faisant référence à une bouteille de Smithworks, la marque de vodka Shelton. “J’ai l’impression qu’avec la mise en quarantaine, tout le monde va être lié à ça.”

Avant leur déménagement à Los Angeles, les fils de Stefani, Shelton et Stefani étaient en quarantaine dans le ranch de Shelton dans l’Oklahoma, et Stefani a déclaré que son petit ami continuait à partager le temps entre les deux propriétés, faisant des «trucs d’homme» dans son ranch. “L’autre jour, il a trouvé une sorte de champignon barbu qu’il a frit et mangé”, dit-elle en riant. “Il y avait de la fourrure qui poussait dessus! Je me suis dit: ‘Pourquoi trouverais-tu un énorme champignon à fourrure et le faire frire et le manger?'”

Shelton, qui était également sur l’appel Zoom, a clarifié la situation. “J’ai trouvé un champignon à crinière de lion, dont j’ai regardé des vidéos sur YouTube de nombreuses fois avec Zuma”, a-t-il déclaré. “Nous avons vu les gens trouver ces choses, les ramener à la maison et les cuisiner. Je les ai détruites, les frites et je ne suis pas morte. Je n’ai pas vu Jésus ou quoi que ce soit.”

Avant de filmer The Voice, le groupe a passé plusieurs mois dans l’Oklahoma, une expérience que Stefani a récemment qualifiée de «magique».

“Nous n’avons jamais autant de bons moments ensemble”, expliquait-elle dans une récente vidéo promotionnelle de la nouvelle saison de The Voice. «Nous avons fait beaucoup de choses amusantes. Nous avons fait beaucoup de cuisine. J’ai appris à faire du pain au levain comme tout le monde; il m’a fallu environ un mois pour avoir une bonne entrée. Nous avons fait tellement de choses. Nous avons construit un jardin . Nous avons planté des zinnias. Je veux dire, nous avons planté des milliers de fleurs de zinnia. C’était beaucoup de choses que vous rêvez de faire et que vous n’avez jamais le temps de faire. “

Elle a également déclaré à Extra la semaine dernière qu’elle et Shelton étaient “une grand-mère et un grand-père dans une ferme” et a ajouté: “pouvoir faire une pause d’une minute et être là avec les garçons et être en Oklahoma … il a vraiment un ranch magnifique . “