Gwen Stefani entre dans l’esprit des fêtes au début de cette année, en sortant sa nouvelle chanson “Here This Christmas” comme chanson thème officielle de l’événement de programmation Countdown to Christmas de Hallmark Channel. Le morceau imprégné de jingle bell, qui a été écrit et produit par Ryan Tedder et Brent Kutzle trouve Stefani déclarant qu’elle n’a besoin de rien pour Noël, sauf de la présence d’un être cher.

Stefani a déjà sorti un album de vacances complet, You Make It Feel Like Christmas, en 2017. Le projet met en vedette son petit ami Blake Shelton sur la chanson titre, qui a été écrite par Stefani, Shelton, Justin Tranter et le regretté producteur Busbee. La sortie de “Here This Christmas” coïncide avec la sortie de l’édition de luxe de You Make It Feel Like Christmas, qui est également arrivée vendredi. Stefani a également enregistré une nouvelle version du classique “Sleigh Ride”, qui sera présenté dans les promotions Hallmark tout au long de la saison.

«La musique, une composante absolument fondamentale de toute l’expérience des fêtes, est au cœur du Compte à rebours de Noël, et nous avons toujours voulu notre propre chanson thème des fêtes», a déclaré Michelle Vicary, vice-présidente exécutive de la programmation chez Crown Media Family Networks, dans un communiqué. via ET Canada. «Avoir cette opportunité d’exploiter les incroyables talents de Gwen Stefani et Ryan Tedder dans la création et l’enregistrement de ‘Here This Christmas’ est un rêve devenu réalité et je suis convaincu que le single ajoutera une toute nouvelle dimension à notre événement de programmation saisonnier et deviendra un succès instantané des vacances. “

Hallmark Channel a 40 nouveaux films de vacances prévus pour la saison à venir, et la chaîne a commencé sa programmation Countdown to Christmas le 23 octobre. Les nouveaux films incluent The Christmas House, qui présente un scénario sur un couple de même sexe; Si je n’avais que Noël avec Candace Cameron Bure, pilier de Hallmark Channel; Love, Lights, Hanukkah !, qui suit une femme découvrant qu’elle est juive; et Noël vient deux fois avec Tamera Mowry-Housley. Plusieurs stars de la country apparaîtront dans A Nashville Christmas Carol, une version moderne du classique A Christmas Carol de Charles Dickens qui mettra en vedette Jessy Schram, Wes Brown, Wynonna Judd, Sara Evans, RaeLynn, Kix Brooks et Kimberly Williams-Paisley.

“Notre table des fêtes est plus grande et plus accueillante que jamais. Les films de cette année reflètent notre représentation la plus diversifiée de talents, de récits et de familles, y compris The Christmas House, avec un scénario sur un couple gay cherchant à adopter son premier enfant et mettant en vedette Jonathan Bennett dans une distribution d’ensemble », a déclaré Vicary. «Nos films sont enracinés dans la chaleur et la positivité, les relations significatives, les réunions de famille et les traditions saisonnières – une formule gagnante qui, nous l’espérons, apportera à nos millions de téléspectateurs la légèreté et la joie des fêtes à la fin d’une année difficile.