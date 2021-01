Super heureux! La chef de No Doubt a l’air de ne pas pouvoir attendre une minute de plus pour marcher dans l’allée en quittant la maison d’un ami.

Coleman Rayner / Le Groupe Grosby

L’artiste de 51 ans a joyeusement affiché la bague de fiançailles que son fiancé, l’auteur-compositeur-interprète country Blake Shelton, lui a proposée en octobre dernier.

Coleman Rayner / Le Groupe Grosby

L’énorme bijou brillait au soleil presque aussi brillamment que son sourire contagieux. Selon les experts, la bague éblouissante comporte un diamant central qui pèse entre six et dix carats, avec deux diamants supplémentaires de chaque côté et vaut au moins un demi-million de dollars.

À ne pas manquer: Dakota Johnson et sa bague luxueuse qui pourrait être un engagement

Coleman Rayner / Le Groupe Grosby

Coleman Rayner / Le Groupe Grosby

Gwen nous a montré son style de rue distinctif en associant une veste en jean Marques Almeida x 7 For All Mankind avec des détails en peau de mouton retournée jaune, une paire de jeans à imprimé graffiti vieilli Rialto Jean Project et de fabuleuses bottes Gucci avec des appliqués floraux et des clous.

Ne manquez pas: Gwen Stefani montre son esprit de Noël

Coleman Rayner / Le Groupe Grosby

La chanteuse de “The Sweet Escape” avait l’air radieuse en gardant le maquillage au minimum et portait ses cheveux blonds lâches caractéristiques, coiffés de belles vagues au-dessus de ses épaules.

Coleman Rayner / Le Groupe Grosby

Stefani et Shelton se sont rencontrés en 2014, alors que les deux étaient entraîneurs dans l’émission «The Voice», et ont commencé à se fréquenter en 2015 après la séparation des deux de leurs partenaires précédents.

Coleman Rayner / Le Groupe Grosby

La chanteuse et créatrice de mode vient d’apprendre que son mariage de 13 ans avec Gavin Rossdale, avec qui elle partage 3 enfants, a été officiellement annulé par l’Église catholique, comme le rapporte Us Weekly.

Coleman Rayner / Le Groupe Grosby

Laissant enfin la voie libre à Gwen et Blake pour réaliser une union religieuse et avoir leur nouveau départ tant attendu.

Coleman Rayner / Le Groupe Grosby

Le couple envisage de se marier dans la chapelle Shelton construite sur leur ranch de l’Oklahoma dès que les restrictions dues à la pandémie seront levées et ils pourront en profiter avec leurs amis et leur famille.

A ne pas manquer: Les mariages 2020: les célébrités qui se sont mariées lors d’une pandémie

Coleman Rayner / Le Groupe Grosby