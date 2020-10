Gwen Stefani est devenue une artiste country certifiée grâce à ses duos avec son petit ami Blake Shelton, et lors d’une récente apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, la chanteuse a partagé ce qui pourrait se passer si elle décidait de faire son propre album country. Dans une infopublicité simulée, Stefani a fait la promotion d’un album intitulé “Gwen’s Gone Country”, qui l’a vue mettre une tournure très twangy sur certains de ses plus grands succès.

Le clip a été présenté par l’animateur Jimmy Fallon, dans le personnage de «Buck Pinto», qui a expliqué: «Si vous êtes comme moi, vous aimez les doux sons de la musique country. Mais si vous êtes aussi comme moi, vous J’adore la musique rock de la superstar aux multiples talents Gwen Stefani. Le problème est que tu dois choisir l’un ou l’autre. Eh bien, plus maintenant. Merci à ce nouvel album, ‘Gwen’s Gone Country.’ “

Le clip de Stefani, vêtu d’une chemise western, d’un chapeau de cow-boy et de son rouge à lèvres rouge signature, gratte une guitare acoustique devant un écran vert affichant une scène de montagne, des champs de maïs et d’autres paysages. Elle a commencé avec une version guitare en acier du hit de No Doubt “Don’t Speak” avant de passer à “Spiderwebs” de No Doubt et à sa propre “Hollaback Girl”, remplaçant la basse de la chanson par un violon. À la fin de l’infopublicité, Fallon a encouragé les téléspectateurs à commander «l’album» en offrant un album bonus avec leur achat – «Blake Shelton: Big Ska Country», dont la couverture présentait Shelton avec un mohawk vert à pointes.

Au cours d’une interview avec Fallon, Stefani a fait remarquer qu’elle avait même travaillé sur une chanson country, a laissé le long d’un hit n ° 1, ce qu’elle et Shelton ont fait avec leur récent duo “Nobody But You”. «C’est vraiment bizarre», a-t-elle déclaré lorsque Fallon a mentionné que la chanson était prête pour un CMT Music Award. “J’ai vraiment rebondi à travers différents genres tout au long de ma carrière, et c’était assez facile, mais je n’ai jamais, jamais imaginé qu’il se produirait.”

Stefani a noté que ses parents écoutaient de la musique bluegrass et du folk, “donc c’est un peu similaire, d’une certaine manière”, et que son premier concert était un spectacle d’Emmylou Harris. “C’est juste fou de penser que maintenant, je suis sur deux disques, des disques country, à la radio, à la radio country … c’est difficile à croire pour moi. Tellement honoré, et j’aime tellement la chanson et j’ai appris tant de musique country. “

Après que Fallon ait noté que les fans de musique country “renifleraient” un “faux”, Stefani a félicité Shelton pour son authenticité. «Ce n’est pas un faux», dit-elle. «Ce type est Blake, peu importe où vous êtes … il est si authentique et c’est ce que j’aime chez lui.