Gwen Stefani a partagé un autre regard sur la bague de fiançailles massive que Blake Shelton a utilisée pour poser la question dans un nouveau post Instagram vendredi. L’ancienne chanteuse No Doubt a comparé sa bague à celle que portait Grace Kelly dans la comédie musicale High Society de 1956. Stefani et Shelton se sont fiancés en octobre et sont restés ensemble au ranch de Shelton dans l’Oklahoma pendant la pandémie de coronavirus.

Le post Instagram de Stefani de vendredi comprenait un clip silencieux très rapide d’elle-même montrant le ring, suivi de la scène de High Society. «Permettez-moi de me réintroduire», a-t-elle écrit dans la légende comme un long hashtag. Elle a inclus des émojis bague, cœur et fleur. Le message a reçu des centaines de commentaires de fans, qui sont toujours heureux de son engagement. “Pour de vrai pour de vrai, je suis tellement heureux pour toi que tu le mérites”, a écrit un fan. “Heureux pour vous et blake. Que Dieu vous bénisse tous les deux,” ajouta un autre.

Stefani a partagé la nouvelle photo juste après que l’église catholique aurait annulé son mariage avec son ex-mari Gavin Rossdale. Les deux se sont séparés en 2015, la même année que Shelton et Stefani ont commencé à sortir ensemble. En mars 2019, Stefani a entamé le processus d’annulation du mariage avec Rossdale afin que l’église puisse reconnaître son futur mariage avec Shelton. «La religion de Gwen a toujours été extrêmement importante pour elle, et Blake le soutient totalement», a déclaré une source à Us Weekly.

Cette semaine, une source a déclaré que l’annulation était finalisée. “Gwen a été informée que la décision avait été prise par le tribunal du Vatican”, a déclaré la source. “Elle recevra la notification par écrit dans les prochaines semaines, mais c’est officiel.” La source a déclaré que cela avait été un “grand soulagement” pour la chanteuse “It’s My Life” “parce qu’elle voulait se marier par son prêtre et faire reconnaître le mariage par l’église catholique.” Stefani et Rossdale sont parents de trois fils, Kingston, 14 ans, Zuma, 12 ans et Apollo, 6 ans.

Shelton et Stefani n’ont pas commencé à organiser leur mariage à cause de la pandémie. Stefani espère que ses parents et sa famille seront présents, ce qui serait difficile pour le moment. “Je dirais que je veux juste que mes parents soient là à ce stade. Par exemple, mes parents ne viendraient pas à Thanksgiving parce qu’ils avaient tellement peur, alors je préférerais vraiment que ce ne soit pas une situation COVID”, a récemment expliqué Stefani sur On Air With Ryan Seacrest. “Comme si je préférerais ne pas avoir les masques et ce genre de choses. Et même quand vous le réduisez à la famille, il y a encore trop de monde pour COVID, donc nous sommes en quelque sorte, allons voir ce qui se passe dans le les prochains mois. “