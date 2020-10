Gwen Stefani et Blake Shelton se fréquentent depuis cinq ans et ne sont pas mariés, mais la chanteuse de No Doubt ne s’en soucie pas quand les gens se réfèrent à tort à Shelton comme son mari. “Savez-vous combien de personnes disent que mon ‘mari’ est à son sujet?” Stefani a déclaré à Extra la semaine dernière. “Je suppose que nous sommes juste ensemble.”

“Les gens s’y sont habitués ou quelque chose comme ça”, a-t-elle ajouté. “Mais c’est assez mignon.” Stefani a confirmé qu ‘«il n’était pas» son mari, malgré les rumeurs continuelles du contraire. Stefani était auparavant mariée à son ex-mari Gavin Rossdale de 2002 à 2016, et le couple partage trois fils, Kingston, Zuma et Apollo. Shelton était marié à Kaynette Williams de 2003 à 2006 et à Miranda Lambert de 2011 à 2015.

Stefani et Shelton ont récemment filmé The Voice ensemble à Los Angeles après avoir passé une grande partie de la quarantaine au ranch de Shelton dans l’Oklahoma, bien que Stefani ait partagé que son petit ami venait de rentrer chez lui pour une visite.

“Il est parti pour retourner en Oklahoma. C’est comme la première fois que nous sommes séparés depuis six mois”, a-t-elle déclaré. “Mais pour pouvoir faire une pause pendant une minute et être là avec les garçons et être en Oklahoma… il a vraiment un ranch magnifique.”

Le chanteur a ajouté: “Nous étions une grand-mère et un grand-père dans une ferme!”

Dans une récente vidéo promotionnelle pour la nouvelle saison de The Voice, le couple a parlé de leur mise en quarantaine ensemble, ce qui, pour Shelton, impliquait d’apprendre à faire de la confiture.

«Cet été, pendant la quarantaine, j’ai appris à faire de la confiture», a-t-il déclaré dans le clip, qui fournissait également une preuve photo. “J’ai environ six ou huit pêchers, et chaque année ils font un tas de pêches et nous les mangeons. Mais cette année, comme nous étions là-bas et il y en avait tellement et il n’y avait rien d’autre à faire, nous nous sommes mis en ligne et nous J’ai appris à faire de la confiture. Nous avons fait des caisses de confiture de pêches. C’est beaucoup de travail! Je ne referai probablement plus jamais ça, mais je sais comment faire. “

Stefani a ajouté que le temps passé avec Shelton et ses fils était «magique». «Nous n’avons jamais autant de bons moments ensemble», a-t-elle expliqué. «Nous avons fait beaucoup de choses amusantes. Nous avons fait beaucoup de cuisine. J’ai appris à faire du pain au levain comme tout le monde; il m’a fallu environ un mois pour avoir une bonne entrée. Nous avons fait tellement de choses. Nous avons construit un jardin . Nous avons planté des zinnias. Je veux dire, nous avons planté des milliers de fleurs de zinnia. C’était beaucoup de choses que vous rêvez de faire et que vous n’avez jamais le temps de faire. “