Gwyneth Paltrow a pris son rôle de gourou du bien-être très au sérieux, alors elle a fait de la place dans son emploi du temps pour se promener avec son mari.

L’actrice et femme d’affaires Gwyneth Paltrow ne semble pas se soucier des récents commentaires de Glenn Close, dans lesquels elle prétend que l’Oscar de la meilleure actrice de Gwyneth pour son rôle dans «Shakespeare passionné» est inutile. Pour la fondatrice de Goop, la vie continue et elle passe de beaux moments avec son mari.

Avec le réalisateur et scénariste de télévision Brad Falchuk, Gwyneth a trouvé équilibre et bien-être. Leur admiration mutuelle a été révélée dans leurs projets communs, comme cela s’est produit récemment dans “The Politician”, une série créée pour Netflix et écrite par Brad, dans laquelle Gwyneth joue magistralement Georgina Hobart, comme si le personnage avait pensé à elle depuis le début.

Brad l’a soutenue même lorsqu’elle a eu la franchise de parler de sa «séparation consciente» d’avec Chris Martin, et l’a également fait lorsqu’elle a lancé une bougie controversée appelée “Cela sent comme mon vagin»(Ce qui se traduit par« ça sent mon vagin »en espagnol).

Les deux se soutiennent dans chaque décision qu’ils prennent et ne manquent jamais l’occasion de montrer leur admiration et leur amour à travers des dédicaces sur Instagram ou lors de leurs apparitions publiques, dans lesquelles ils brillent toujours avec le sourire.

Le couple avec deux ans de mariage s’est rencontré en 2010 lors des enregistrements de Glee, sans avoir imaginé que quelques années plus tard, ils seraient ensemble et l’un pour l’autre.

Au cours d’une de leurs promenades matinales à Amagansett, ils ont bu du café et ont rayonné d’amour et d’affection à chaque instant de leur conversation. Ils portaient même des tenues combinées en bas, pour lesquelles les deux ont choisi des joggeurs blancs avec des bottines marron.

Ni l’hiver ni le fait d’être dans un lieu public ne les ont empêchés de partager un baiser passionné, même si Apple Martin attirera sûrement l’attention de sa mère pour avoir fait quelque chose comme ça devant plus de monde.

