En bonne gourou en bonne santé, Gwyneth Paltrow assiste à des séances d’entraînement avec sa fille Apple, qui pourrait bien passer pour son jumeau.

Gwyneth Paltrow a tout fait: elle est une actrice, productrice, femme d’affaires, PDG, et de plus en plus de titres ajoutent à ses compétences.

Pourtant, il y a une facette de sa vie dont on sait peu de choses: la maternité.

Certes, il s’est ouvert petit à petit à ce sujet, notamment sur son compte Instagram et dans certains chapitres de «Goop Lab» pour Netflix.

L’actrice est la mère d’Apple et de Moses Martin (fruits de sa relation avec le chanteur Chris Martin) et maintenant, elle connaît également généralement Brody et Isabella (enfants de son mari Brad Falchuk).

Cependant, il est indéniable qu’il apprécie beaucoup la compagnie de son premier-né Apple, qui est son image même.

Certes, Apple et Gwyneth partagent non seulement une incroyable ressemblance physique, mais ils partagent également des blagues en commun et aiment être à l’extérieur.

À certaines occasions, ils ont téléchargé des photos dans lesquelles on les voit se détendre sur la plage et skier, entre autres.

Il y a quelques jours, ils ont été retrouvés en train de quitter une séance d’entraînement à Los Angeles.

En plus de porter des leggings pour faire de l’exercice et des bandanas qui couvraient son visage à l’extérieur de l’établissement, le sweat-shirt de Gwyneth se démarquait.

Fière de l’empire qu’elle a créé, la star portait un sweat à capuche noir «Goop» assorti à ses joggeurs.

De même, les lunettes noires ne pouvaient pas être laissées pour compte, ainsi qu’une paire de chaussures de tennis blanches Under Armour.

Il est bien connu que Gwyneth fait tout pour rester en bonne santé, qu’il s’agisse d’un pratiquant régulier de yoga ou d’un fidèle adepte de la méthode d’entraînement Tracy Anderson.

C’est précisément cette méthode de remise en forme qu’il suit désormais avec sa fille Apple, de sorte que même la quarantaine ne les empêche pas d’être en forme et de paraître spectaculaires où qu’ils apparaissent.