Habillée pour ravir, Anastasia Kvikto prouve que c'est sa spécialité

La belle mannequin russe, Anastasia Kvikto a partagé une photo dans laquelle elle voulait montrer qu’elle est une experte pour le plus grand plaisir des fans, ne portant que ce qui est nécessaire pour y parvenir et c’est l’une des tenues les plus frappantes qu’elle a révélées.

Alors que beaucoup ont comparé le modèle russe Anastasia Kvikto au modèle britannique Demi Rose, Anastasia a montré qu’elle avait beaucoup de potentiel même pour la vaincre sur Instagram, car elle pouvait facilement le faire, en fait elle en a déjà plus de 11 millions et Rose 15, donc elle pourrait la surpasser.

A cette occasion, nous aborderons l’un de ses plus gros paris, considérant qu’avec des photos comme celles-ci, il pourrait peut-être être couronné comme le préféré des internautes, car dans l’image cela nous montre beaucoup et d’une manière que vous serez sûrement heureux d’avoir trouvée ici.

Anastasia a enfilé des bottes hautes noires et un ensemble de lingerie qui faisait briller sa peau tandis que ses charmes le faisaient aussi, alors ses adeptes étaient surpris et heureux qu’elle les ait si gâtés avec ce type de instantanés.

Au cas où vous ne connaissez pas beaucoup le modèle, nous partageons certains de ses faits, elle a 25 ans, elle est née à Kaliningrad, RussieLe 25 novembre 1994, elle y vécut jusqu’à son enfance, puisqu’au cours de son adolescence elle a déménagé aux États-Unis, une histoire similaire à certaines mannequins qui ont déménagé dans ce pays.

On sait que certaines entreprises n’ont pas voulu travailler avec le mannequin, ceci grâce au type de photos et de contenu qu’elle a uploadé, certaines trop risquées et avec des poses suggestives qui en ont empêché certaines de s’approcher et de lui demander de travailler avec elles.

Voyant cela, Anastasia Kvikto a pris la sage décision de faire de ses charmes sa marque de fabrique, bien qu’elle ait été rejetée, elle n’a pas arrêté d’essayer jusqu’à ce qu’elle devienne un modèle reconnu, en particulier avec tant de fans fidèles qui sont là pour elle depuis tant de temps.

Depuis qu’elle a gagné en popularité, elle a été contactée par de très grandes entreprises de boissons et de vêtements, qui ont décidé de travailler avec elle, non seulement à cause de sa beauté, mais parce qu’elle entretient une excellente relation avec sa base de fans, cela fonctionne beaucoup quand quelqu’un est en charge d’être une influenceuse et promouvoir un produit.

Elle est très comparée à Kim Kardashian, mais elle n’aime pas être comparée à elle, car elle se sent beaucoup plus belle, car elle a des courbes qui, au cas où vous ne le croyez pas, sont plus intimes que celles de Kim, il faudrait la pénétrer Instagram à vérifier.

Elle a déclaré dans une interview: “J’aime Kim Kardashian mais je n’aime pas être comparée à elle, elle est loin derrière moi.” Kvitko a révélé dans une interview en 2016 que pendant son séjour à Miami, elle avait été touchée par une arme à feu, ce qui lui a fait douter sérieusement des États-Unis et de ses rêves de carrière de mannequin.