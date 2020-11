La femme de Justin Bieber, Hailey Baldwin, avoue être enceinte | Instagram

Le couple de Hailey Baldwin et Justin Bieber Elle est l’un des couples les plus adorés du public mondial, il y a donc aussi beaucoup de polémique autour d’elle, c’est pourquoi aujourd’hui le mannequin révèle une fois pour toutes la nouvelle d’une prétendue grossesse.

La reine des podiums a décidé de mettre fin une fois pour toutes à toutes les rumeurs qui la hantaient ainsi que le chanteur ces derniers jours, qui avaient présumé depuis quelques semaines qu’ils pourraient bientôt devenir parents.

Les fans ont hâte de voir ce couple avec leur premier bébé dans leurs bras, donc à chaque signal, les alarmes se déclenchent et les réflecteurs se concentrent sur les mouvements qu’ils font.

La vérité est que selon le modèle cité avoué, Hailey Baldwin Elle n’a toujours pas de vie dans son ventre, donc ses adeptes devront certainement attendre de la voir devenir une belle maman!

Jusqu’à aujourd’hui, le couple a déjà été la cible de supposées «crises», «séparations», voire «infidélités» dans leur mariage, puisque certains lient encore Justin à la mémoire de son ex-petite amie, l’interprète Selena Gomez.

Cependant, ils semblent tous les deux continuer leur vie joyeusement et reviennent constamment pour témoigner à leurs fans de nombreux moments qu’ils ont passés ensemble.

L’interprète de “Yummi” l’un de leurs tubes les plus récents et le mannequin reconnu pour avoir participé aux défilés de marques renommées ont joué dans une cérémonie très romantique lorsqu’ils ont décidé d’unir leurs vies en 2018, et à ce jour, ils semblent être un mariage très heureux.

Bien qu’ils aient également traversé des moments difficiles après avoir appris que l’artiste souffrait de la maladie de Lyme dont il ne s’est pas complètement rétabli et lui fait parfois présenter des rechutes, Baldwin a été un grand soutien pour son mari en maintenant la promesse qui est toujours faite à l’autel, «d’être présent dans les bons et les mauvais moments».

Les rumeurs de grossesse …

Le chanteur qui est à quelques jours de la première de “Justin Bieber: Next Chapter”, un documentaire exclusif sur la plateforme YouTube, a montré aux fans qu’il était dans le meilleur moment de sa vie.

Cependant, dans des interviews passées, la star de la musique a souligné à quel point il serait heureux de devenir père et que Hailey est la mère de ses enfants.

Une belle révélation que ses fidèles adeptes gardent très présents puisque bien que les rumeurs aient pris une forte révélation ces derniers jours après que le magazine US Weekly ait fait allusion à cette possibilité, cependant, le modèle de Ocean’s 8 sont apparus dans leurs histoires pour réfuter les commérages.

Elle a catégoriquement nié les rumeurs et a lancé un message fort de son compte Instagram dans lequel il a demandé à l’éditeur d’arrêter les «fausses nouvelles».

Depuis que j’ai appris que vous étiez sur le point de publier une petite histoire … je ne suis pas enceinte! Alors arrêtez d’écrire de fausses nouvelles à partir de vos «sources» et faites attention à ce qui compte vraiment. Je veux dire, les élections », a écrit Hailey.

Pendant ce temps, le couple profite au maximum de son temps ensemble et ne semble pas pressé d’agrandir la famille, donc quand ils seront prêts, leurs fans seront les premiers informés de la nouvelle.

Ils s’amusent tous les deux et font aussi beaucoup rire leurs fans sur Instagram. Preuve en est les publications passées d’Halloween où Hailey et Justin ont posté quelques clichés habillés comme les personnages les plus emblématiques du film d’animation “Toy Story”.

Le moment n’est pas passé inaperçu pour le couple qui a fait la fête autour de l’une des plus grandes célébrations des États-Unis et pour cela ils ont utilisé les costumes de deux des personnages les plus populaires du film, ce qui a amusé leurs fans, qui en ont laissé plusieurs réactions sur le post.