Ce n’est un secret pour personne Hailey Baldwin est une fan d’art corporel, avec son mari Justin Bieber, et récemment elle a obtenu un nouveau tatouage pour son mari. Bien qu’elle ait certains des tatouages ​​les plus mignons, il semble que ceux de la main et des doigts soient ses préférés. La jeune femme de 23 ans vient d’avoir un «J» sur son annulaire et son tatoueur, qui passe par M. K sur les réseaux sociaux, a présenté le nouveau tatouage sur son profil.

Au fil des ans, elle a obtenu des tatouages ​​assortis avec ses amis et sa famille. En juillet 2015, elle a fait inscrire son nom de famille à l’intérieur de son majeur avec sa cousine Ireland Baldwin. Elle a également eu un cœur brisé qui correspondait à celui de sa copine Kendall Jenenr. Les deux ont également un autre ensemble qui épelle “priez” mais le “pr” est écrit à l’extérieur du doigt pointeur de Jenner et “ay” est sur Baldwin, alors quand les deux font prier les mains ensemble, leurs tatouages ​​épellent le mot selon à nous chaque semaine. Elle a également plusieurs tatouages ​​chics sur son corps de son cou, derrière son oreille et sur sa cheville. Ils sont parfois difficiles à remarquer parce qu’ils sont si petits et subtils, mais les fans adorent suivre son nouvel art corporel.

Au cours des dernières années, Bieber lui-même a tatoué son corps de son cou à sa poitrine, même ses jambes. Les deux ont récemment célébré leur deuxième anniversaire ensemble après avoir dit «oui» en septembre 2018. Ils se sont d’abord enfuis à New York, puis ont organisé une cérémonie privée un an plus tard à laquelle étaient présentes un certain nombre de célébrités de premier ordre et depuis lors, ont été très ouverts sur leur mariage et leur relation, y compris leur vie sexuelle.

Lors d’une petite performance à l’Indigo de Londres à l’O2 en février, Bieber a été franc sur leur vie sexuelle lorsqu’un fan lui a demandé ce qu’il faisait un jour normal. “Cela dépend juste avec qui je suis”, dit-il. “Quand je suis avec ma femme, nous aimons … Vous pouvez deviner ce que nous faisons. Cela devient assez fou … c’est à peu près tout ce que nous faisons.”