Hailey Baldwin répond aux critiques pour avoir fréquenté Justin Bieber

Enfin le modèle américain Hailey Baldwin a décidé de parler longtemps de ce sujet controversé, pour clarifier les spéculations sur la chronologie de sa relation avec la chanteuse canadienne Justin Bieber.

Sans aucun doute l’un des couples qui ont beaucoup donné à parler à l’époque, étaient Justin Bieber et Hailey Baldwin, ceci en raison du passé de la chanteuse canadienne avec Selena Gomez.

Cependant, le mannequin a maintenant décidé d’en parler pour clarifier certaines choses et répondre à tous les mauvais commentaires qu’elle a reçus au fil du temps.

C’est ainsi que Hailey Baldwin répond à critiques pour sortir avec l’interprète de “Lonely” après Selena Gomez et ici nous allons tout vous dire sur tout sur les déclarations de la femme de la chanteuse canadienne.

L’épouse actuelle de Justin Bieber a décidé de mettre fin à la rumeurs à propos de la chronologie de sa relation avec lui, et a clarifié une fois pour toutes que les deux étaient célibataires quand ils ont commencé à sortir ensemble.

Hailey Baldwin Elle a expliqué qu’elle et Justin avaient en fait commencé leur relation amoureuse à l’été 2018, alors que Justin et Selena étaient ensemble au début de 2018, dans leur dernière tentative de reprendre leur relation si endommagée.

Il est à noter que le modèle a clarifié tout cela dans le podcast “Pretty Big Deal” d’Ashley Graham, où elle a souligné:

Contrairement à la croyance populaire, il était célibataire depuis un moment et j’étais célibataire … et nous essayions de comprendre la vie. “

Donc en fait Justin Bieber et Hailey Baldwin étaient libres et bien sûr sans engagement lorsqu’ils ont décidé de commencer leur romance, qui a été officialisée en septembre 2018 avec leur mariage romantique un an seulement après le début de leur relation, et jusqu’à présent, tout semble indiquer que leur relation est beaucoup plus stable que celle de Justin et Selena.

En revanche, dans l’une des dernières interviews que l’interprète de “Yummy” a donné à Zane Lowe pour Apple Music, Justin Bieber a révélé pourquoi il préférait épouser Hailey Baldwin au lieu de Selena Gomez.

Et c’est que tout semble indiquer que l’interprète canadien s’est rendu compte qu’il voulait que le mannequin américain soit sa femme après l’avoir vue porter un bébé et le regarder tendrement.

Je veux que la mère de mes enfants regarde notre bébé de cette façon, je veux ça et je savais qu’elle pouvait me le donner. Quelques mois plus tard, je lui ai demandé et après avoir fréquenté pendant quelques mois, nous nous sommes mariés », a avoué Justin Bieber.

Tandis que Hailey BaldwinDans l’une des dernières émissions de télévision auxquelles elle a été invitée, elle a fait quelques aveux sur sa relation avec son mari.

Et c’est lors de sa récente visite à “The Tonight Show” avec Jimmy Fallon, où Hailey a rappelé que c’était juste l’une des astuces qu’elle avait montrées lors de sa première visite à cette émission qui l’avait amenée à commencer à sortir. Justin.

J’ai reçu un appel téléphonique d’une certaine personne et il m’a dit comment ça va? Je t’ai vu hier soir dans l’émission Jimmy Fallon. Tu étais vraiment cool. J’ai adoré le truc que tu as fait, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. C’était du génie … Coupé à … Maintenant, je suis marié à ce quelqu’un! L », se souvient Baldwin.

De cette façon, il a admis que Bieber Il l’a appelée le lendemain matin, très surpris, à cause de la capacité du mannequin à ouvrir le bouchon d’une bouteille de bière avec ses dents.

Il est à noter que l’appel de la pop star est venu en 2018 quelques semaines seulement après qu’il ait été confirmé que Selena Gomez et Justin Bieber avaient pris fin une fois de plus et cette fois définitivement.

