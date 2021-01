Quelques heures avant que j’interviewe Hailey Bieber, elle est photographiée dans un salon de coiffure à Beverly Hills, “ regardant aux longues jambes dans son short de motard sous un blazer à carreaux surdimensionné, qu’elle a associé à un masque noir ”, selon un tabloïd, dans une criminalistique obsession pour ses mouvements et son apparence qui semble être partagée par les médias du monde entier.

Les images d’accompagnement montraient les nouvelles serrures ombrées ondulées luxuriantes de Bieber, qui ont apparemment pris quatre heures. Le jeu de cheveux du mannequin IMG de 24 ans est fort. Je suis donc surpris quand elle complimente ma propre barnet mince. «Tu as vraiment des cheveux dope», dit-elle en me faisant un zoom depuis LA.

C’est un mensonge flagrant, mais je la remercie quand même. Comme un pervers, je lui demande alors ce qu’elle porte, car c’est ce que vous faites lorsque vous interviewez une célébrité féminine. «Je porte un petit pull court et un pantalon», dit-elle. «Je suis très à l’aise.

«Confortable» n’est pas ce que Hailey Bieber ressent ces derniers temps. Elle a des problèmes avec les trolls. C’est ce qui se passe lorsque vous épousez une pop star adorée par des millions de fans: ils obtiennent l’arsey parce qu’ils ont l’impression que vous l’avez éloigné d’eux. Que Justin Bieber, un phénomène pop mondial avec 156 millions d’abonnés Instagram et une valeur nette de 210 millions de livres sterling, ait jamais été susceptible d’épouser Mingbot de Milwaukee n’est pas pertinent. Ils exprimeront toujours leur jalousie et leur ressentiment sur les réseaux sociaux. Quel que soit le pouvoir que vous avez dans RL – et Bieber, avec sa carrière de mannequin, ses recommandations en matière de beauté, son suivi sur les réseaux sociaux, son mari célèbre, sa famille célèbre (son père est l’acteur Stephen Baldwin; Alec Baldwin est son oncle) et ses amis célèbres (les sœurs Jenner , les Hadids) en a beaucoup – nous sommes tous impuissants face aux trolls.

«Je pense qu’il s’agit de ne pas les nourrir», dit Bieber. “ Une grande partie de ce que sont les médias sociaux, ce sont les gens qui projettent leurs propres insécurités sur vous. Et les gens mentent. Ils inventent tous ces mensonges fous et étranges qui peuvent être vraiment dérangeants pour votre propre santé mentale.

Que le sujet joue dans son esprit peut être pardonné: avant notre conversation, une fan de Selena Gomez a posté une vidéo incitant les gens à saboter son Instagram Live avec des questions sur Gomez (‘nous devons f *** ing bombarder cette merde … allons tous aller la chercher ‘), qui a fréquenté Justin Bieber de temps en temps pendant sept ans. Cela l’a incité à publier une déclaration sur Instagram. «Je voulais juste partager cela pour que les gens aient une idée de ce à quoi nous sommes confrontés au jour le jour», a-t-il écrit.

L’intimidation est si grave que Bieber a cherché un soutien professionnel. “ J’ai dû travailler beaucoup de choses avec un thérapeute, car cela était arrivé à un point où ils [the bullies] devenu trop fou pour moi, et j’étais vraiment anxieux tout le temps. Ce qui me dérange le plus, c’est que beaucoup de gens en ligne veulent vraiment que je sois une personne pas gentille. Ils s’attendent à ce que je sois méchant et ils me traitent de salope.

«Vous ne m’avez même jamais rencontré en personne, vous ne me connaissez pas. Je suis ouvert sur le fait que je grandis encore en tant que personne. J’aurais aimé que les gens soient plus ouverts à l’idée de laisser les gens apprendre, grandir, faire des erreurs et passer à autre chose. Mais nous vivons dans cette culture d’annulation où les gens disent constamment: «Vous avez fait ça, donc vous êtes annulé.» C’est une mentalité très, très toxique.

Pendant la pandémie, alors que d’autres apprenaient à faire du pain, elle a appris à «protéger un peu mieux mon énergie» et dit que 2020 a été «une grande année de croissance pour moi». Le verrouillage précoce a été passé à Los Angeles, où elle a aimé renouer avec son mari et leurs familles. «Je me sens béni et chanceux d’avoir trouvé des moments de joie et de bonheur; d’avoir plus de gratitude pour les choses de la vie que je tenais pour acquises auparavant.

Elle et Justin ont célébré leur anniversaire de mariage de deux ans l’année dernière: en tant que chrétiens, je demande ce que leur foi signifie pour eux. «C’est tout pour notre relation et pour la façon dont nous vivons nos vies. Je pense qu’il est vraiment important d’être connecté à quelque chose de plus grand que nous. Je suggère que ceux qui vivent une vie plus impie sont peut-être plus tentés de chercher de faux dieux aux mauvais endroits. «Beaucoup de gens font ça à des célébrités», reconnaît Bieber. “ Ils placent ces attentes étranges, fausses et élevées sur des personnes qui sont aux yeux du public. Alors je trouve des moyens de m’en protéger.

Tel que? «J’ai dû abandonner l’idée que je ne dois à personne. J’en suis arrivé au point où je ne peux tout simplement pas mettre tous les records au clair, car il y a tellement de choses qui ne sont pas vraies. Il y a quelque chose de nouveau chaque jour, alors j’ai juste appris à l’ignorer. Vous devez construire un mur entre vous et cette fausse réalité que sont les réseaux sociaux, et vivre avec ce qui est devant vous, à savoir le travail, vos amis et votre famille.

Partenaire de bareMinerals, elle prend soin de sa peau avec la même attention que son âme. ‘Je suis obsédé par le gua sha [the traditional Chinese skin-scraping therapy]. C’est incroyable pour l’anti-âge. Je vais m’asseoir devant la télé avec une couche de crème pour le visage et le cou bareMinerals Ageless Phyto-Retinol, et je vais juste gua sha.

Elle et Justin ont parlé de leurs problèmes de peau: elle souffrait de dermatite périorale, alors qu’il luttait contre l’acné. At-elle des conseils pour l’affliction moderne de Maskne? «Une couche de sérum aux herbes Skin-longevity Long Life sous votre masque est utile.

Quant à ses projets pour 2021, elle n’est pas encore prête à les révéler. «Il y a quelques choses que j’aimerais accomplir; des affaires personnelles qui m’enthousiasment et j’ai hâte de me lancer. Je veux passer plus de temps avec les gens que j’aime, car c’est ce qui me rend le plus heureux, et j’espère que 2021 apportera beaucoup de nouveautés. ”

Au moins, l’Amérique aura bientôt un nouveau président, dis-je. Bieber a été aussi bruyante dans son soutien à Joe Biden que son père, Stephen, l’a été dans son soutien à Donald Trump. ‘Dieu merci!’ s’exclame-t-elle de la victoire de Biden. «J’ai vraiment bon espoir pour le nouveau président. Nous verrons comment cette nouvelle année commence. Espérons que ce soit une bonne, sans aucun troll.

Hailey Bieber est ambassadrice de bareMinerals Clean Beauty