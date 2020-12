Hailey et Justin Bieber passent Noël sur la plage et en pyjama | AP

C’est vrai, le mariage le plus en vogue du moment n’enlève même pas leurs peignoirs pour quitter la maison, car Justin Bieber et Hailey Baldwin Ils ont montré comment ils ont passé Noël, sur la plage et aussi en pyjama, quelque chose de très confortable et original.

Certaines personnes portent les robes rouges les plus spectaculaires telles que Kylie Jenner et Jennifer Lopez et d’autres privilégient le confort d’un survêtement et d’un peignoir pour se promener dans la maison pour les projets de Noël les plus amusants.

C’est précisément le cas du mariage de Hailey et Justin Bieber, qui n’abandonnent pas les vêtements les plus confortables même pour aller passer la journée au Plage.

Le couple a passé un agréable moment en couple qui, selon eux, n’est pas du tout incompatible avec l’association de deux pièces de survêtement avec une robe de chambre maison ou une couverture en cachemire.

En fait, le chanteur de Holy l’a également publié sur ses réseaux sociaux avec un message romantique inclus.

Excellent moyen de passer la nuit de Noël avec l’amour absolu de mon existence. Je suis tellement obsédé par toi que ça fait mal », a écrit Justin Bieber dans son article.

La chanteuse portait un survêtement gris deux pièces, des chaussures de tennis et ce qui ressemble à une couverture en cachemire très maison.

Tandis que pour sa part, Hailey Bieber Elle s’est également livrée au gris à travers son pantalon préféré, ses joggeurs bien sûr, un pull en tricot noir, des baskets blanches et un peignoir façon robe avec des cheveux en peau de mouton lilas.

Ce qui est clair, c’est que Noël les tendances sont tournées vers le confort strict et les tenues de mariage répondent à toutes les exigences.

Il est à noter que Noël a commencé à tourner le coin, Hailey et Justin Bieber se sont proclamés les grands amoureux de ces dates faisant une forte concurrence aux Kardashians.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Le mannequin a publié à partir de sa façon particulière de décorer le sapin de Noël, en passant par les recettes les plus sucrées et même les styles les plus proches de ces jours.

Puis une de ses publications qu’il a faite sur son compte Instagram officiel, dans laquelle il est apparu avec Justin Bieber, il a écrit:

Mon propre Noël d’amour. “

Et tout indique qu’il y a bien d’autres surprises que le mariage à la mode nous a préparées, cependant, la plus inattendue a été celle-ci: sur la plage, oui, mais en pyjama.

La publication a été partagée il y a un jour sur son compte Instagram officiel et jusqu’à présent, il compte déjà plus de 6 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui aiment les voir ensemble.

Je vous aime les gars “,” Joyeux Noël! “,” Je suis amoureux de ce couple “,” Meilleur chanteur du monde “,” Mes parents! “,” NOUS AIMONS LES DEUX TELLEMENT RECONNAISSANTS POUR VOUS DE TROUVER VOS ÂMES ” certains des commentaires.

D’un autre côté, le chanteur Justin Bieber Il a annoncé qu’il respectait la décision de sa femme Hailey Baldwin, qui n’est pas prête à fonder une famille, car elle a des objectifs à remplir en tant que femme.

Et c’est qu’après avoir été interrogé d’innombrables fois, Justin Bieber s’est ouvert pour la première fois sur la vraie raison pour laquelle il n’est pas encore devenu père.

En fait, c’était lors d’un entretien avec Ellen DeGeneres, où l’interprète de “Lonely” a assuré qu’il ne voulait pas être père, cependant, pas pour le moment, puisque sa femme, le mannequin Hailey Baldwin, n’est pas encore prête à devenir mère.

Il me semble que Hailey a encore des objectifs à atteindre en tant que femme et je pense qu’elle n’est pas encore prête. Et ça me va », a-t-il déclaré.

Cela peut vous intéresser: Justin Bieber défend Hailey Baldwin des fans de Selena Gomez