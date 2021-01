La fille d’Eminem, Hailie Jade Mathers, maintient les «bonnes» vibrations sur Instagram. Quelques jours après, elle a exhorté ses partisans à «faire de cette journée une bonne journée», Mathers a montré qu’elle prenait à cœur ses propres conseils. Sur Instagram, la jeune femme de 25 ans a publié une photo de son look chic qui correspondait justement au temps nuageux.

Sur la photo, Mathers enfile un bonnet blanc, un manteau matelassé et des leggings noirs alors qu’elle pose à côté de son véhicule blanc. Comme elle l’a même écrit dans sa légende, c’était la même tenue qu’elle portait dans le selfie qu’elle avait posté quelques jours auparavant (le même selfie avec lequel elle avait sous-titré, “salut, voici un rappel amical que vous avez le pouvoir de faire aujourd’hui un bon journée”). Pour son dernier cliché, elle a écrit, “juste moi correspondant à ma voiture et ma voiture correspondant à la météo.” Elle a continué, “(et oui aussi, c’est à quoi ressemblait la moitié inférieure de moi quand j’ai pris ce selfie de l’autre jour et + sachez que ce n’est pas le dernier que vous verrez de cette veste [wink emoji]). “

Comme Mathers l’a même abordé dans sa légende, elle a enfilé la même tenue sur une photo qu’elle a postée quelques jours seulement avant sa plus récente. Mercredi, l’influenceuse, qui compte plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram, a exhorté ses fans à faire de la journée une «bonne» journée. Ses followers ont rapidement répondu pour lui renvoyer une certaine positivité. Un fan a répondu au message avec: “[Hailie Jade] wow ça m’a fait sourire. J’ai passé une journée stressante, mais pendant cette seconde, j’ai lu ceci, je l’ai oublié. Je vous remercie. Passez une excellente journée. “

Mathers a été beaucoup plus actif sur Instagram ces derniers temps. À la mi-2020, elle a pris une absence de six mois de la plateforme de médias sociaux. Elle est revenue sur Instagram en novembre, publiant une photo avec la légende: “L’explication« 2020 »fonctionne-t-elle pour tout le monde ici?” Depuis, elle a fêté son anniversaire sur Instagram, alors qu’elle avait sonné à l’âge de 25 ans le jour de Noël. Le jour de son anniversaire, elle a écrit qu’elle ne célébrait pas sa journée spéciale comme elle l’espérait en raison de la pandémie COVID-19. Néanmoins, elle semblait encore passer une excellente journée. Elle a sous-titré une photo d’elle-même posant avec des ballons portant la mention «25» avec, «même si ce n’est pas l’anniversaire« en or »que j’aurais initialement prévu, je sais que je ferai quand même 25 ans de mon année. Je me sens tellement béni & chanceux d’être ici et à cet endroit de ma vie. “