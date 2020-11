H

akim Ziyech est le rêve d’un manager de Fantasy Football; le pire cauchemar d’un défenseur.

Son ballon en profondeur à Mateo Kovacic a conduit à l’égalisation de Tammy Abraham après que les visiteurs aient pris une avance rapide. Deux autres morceaux de magie auraient pu produire des objectifs pour Timo Werner.

Il est impossible de voir les attaquants faire de tels ravages à Stamford Bridge sans renvoyer l’esprit à Eden Hazard.

C’est le type de comparaison qui ferait flétrir certains joueurs. Pas Ziyech, dont la confiance en soi était l’un des traits qui ont convaincu Lampard qu’il conviendrait parfaitement à une équipe de Chelsea qui a tellement raté leur ancien talisman la saison dernière.

Peut-être que le Marocain a profité d’un an après le départ de Hazard à la suite de l’interdiction de transfert de la saison dernière. Mais il n’a tout simplement pas l’air du genre à être intimidé par quoi que ce soit placé devant lui – ou par un quelconque sentiment d’attente.

Ayant vu le début de sa carrière à Chelsea retardé par une blessure, il rattrape le temps perdu. Et quand Lampard pourra enfin jouer son attaque de pleine puissance – avec Christian Pulisic et Kai Havertz fournissant des menaces de différentes régions – cela pourrait créer une ligne avant dévastatrice.

Pour l’instant, Ziyech tire assez bien les ficelles tout seul. Il s’est rapidement imposé comme la force la plus créative de Chelsea, à la fois au large ou au milieu.

(

Ziyech a joué à Stamford Bridge

/ AP)

Sa rapidité de réflexion et sa gamme de passes signifient qu’il est un danger pour l’opposition à partir de n’importe quelle zone où il récupère le ballon.

Cela était évident avec sa balle coupée sur le dessus pour rencontrer la course de Kovacic dans la préparation du but d’Abraham.

Bien que ce soit une course fantastique de Kovacic, cela n’aurait rien valu sans la rapidité de réflexion et d’exécution de Ziyech.

De même, sa passe défensive en deuxième mi-temps a mis Werner à l’écart un contre un. Les défenseurs de Sheffield United ont eu suffisamment de mal à essayer d’endiguer son croisement par les ailes, sans parler de le combattre quand il a coupé à l’intérieur.

Ajoutez à cela sa livraison de balle morte et il est le package créatif complet.

en relation

Les managers de Fantasy Football feront certainement la queue pour cette machine à marquer des points, tandis que Chelsea va également s’appuyer fortement sur ses qualités de points dans la vraie vie.

Sa guérison d’une blessure au genou a coïncidé avec la confiance croissante de l’équipe de Lampard.

Cela a été évident avec l’assurance de trois victoires consécutives avant ce match, qui les a vu marquer 10 buts et n’en concéder aucun.

Lampard a évoqué au préalable la défaite 3-0 subie à Bramall Lane en juillet, qui soulignait les changements à apporter pour transformer son équipe en sérieux prétendants au titre.

L’ajout de six signatures majeures – dont Ziyech – a eu jusqu’à présent l’effet escompté, avec des améliorations significatives dans chaque département.

Son line-up de départ suggère qu’il a une idée forte de son meilleur XI et de son système le plus efficace.

En l’absence de ce duo, Abraham a mené la ligne pour le troisième match consécutif et Kovacic faisait partie d’un milieu de terrain trois.

Chelsea visait à prolonger une série de 10 matchs sans défaite toutes compétitions confondues – mais ce record a été menacé lorsque Sheffield United a pris une avance surprise à la neuvième minute.

Une défense qui a oublié comment concéder des buts a été réveillée par David McGoldrick.

Ils ont été lents à réagir à un court virage bien travaillé entre Oliver Norwood et George Baldock.

Sander Berge a ensuite redirigé une ligne de but croisée basse, que McGoldrick a passée devant Edouard Mendy.

C’était un choc, mais Chelsea a livré la réponse parfaite en 23 minutes.

Le ballon de Ziyech à Kovacic a ouvert la défense des visiteurs.

Kovacic a ensuite ramené le ballon dans la trajectoire d’Abraham, dont le tir flottant était cadré et en avait assez pour battre Aaron Ramsdale.

Werner est venu près de mettre Chelsea en tête en tirant contre la barre après le coup franc de Ziyech, mais Lampard n’a pas eu à attendre longtemps pour le deuxième but.

Encore une fois, c’était Ziyech au cœur de celui-ci – son centre oscillant à la 34e minute étant remis au deuxième poteau par Chilwell – même si l’arrière latéral semblait plus soucieux d’éviter une collision avec les boiseries que d’entrer en contact avec le Balle.

(

Chilwell frappe pour Chelsea

/ PA)

Chilwell pensait avoir marqué une seconde avant la mi-temps, mais a été refusé par le bras tendu de Ramsdale.

Kovacic et Abraham ont tous deux eu l’occasion de prolonger l’avance après la pause et un troisième est finalement passé par Thiago Silva.

L’en-tête du Brésilien à la 77e minute est venu via un autre centre de Ziyech, fouetté dans la surface de réparation.

En quelques secondes, le Marocain a ensuite fourni un ballon du pied gauche à Werner, ce qui a laissé l’attaquant en tête-à-tête. La seule surprise a été de voir son effort lobé rebondir du mauvais côté du poteau avec Ramsdale battu.

Mais Werner a rapidement fait amende honorable, passant devant le gardien de Sheffield United avec 10 minutes à jouer.

Cela a poussé Chelsea à la troisième place du tableau. Imaginez simplement où ils seraient s’ils avaient eu Ziyech disponible dès le début de la saison.

Kovacic pose un dilemme à Lampard

À seulement son premier départ en Premier League depuis septembre, Kovacic a envoyé un rappel opportun de ses qualités.

Sa course en avant a étiré la défense de Sheffield United – et a conduit à l’égalisation d’Abraham.

Lampard n’a que l’embarras du choix au milieu de terrain – et il est clair que Kovacic n’est pas considéré comme faisant partie de son XI le plus fort. Mais il est impossible d’ignorer sa qualité et ce fut une performance pour convaincre son manager qu’il mérite plus de temps de jeu.

Malheureusement, une cheville tordue a coupé court à sa soirée.

Le record de Big Phil tient

(

Une autre victoire pour Frank Lampard

/ POOL / . via .)

Lampard est devenu le premier manager de Chelsea depuis Carlo Ancelotti en 2010 à superviser cinq draps propres consécutifs.

Il cherchait à devenir le premier depuis Big Phil Scolari en 2008 à faire six sur le rebond contre Sheffield United.

L’ouverture de McGoldrick a mis fin à tout espoir de cela – mais ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose après tout.

Le vainqueur brésilien de la Coupe du monde était sans travail quatre mois plus tard lorsqu’on lui a montré la porte avant de terminer une saison complète en charge à Stamford Bridge.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.