Halide a lancé une nouvelle version de sa populaire application d’appareil photo pour iPhone, maintenant appelée Halide Mark II, et elle est dotée de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Ceux-ci incluent une refonte, un traitement RAW amélioré et un nouveau modèle de tarification.

Halide dit que Mark II propose une «refonte ascendante» dans le but de ne pas vous gêner. Toutes les commandes photo devraient maintenant être à portée de main, quel que soit le modèle d’iPhone avec lequel vous utilisez l’application. Il y a une nouvelle police de caractères, et même l’aperçu de la dernière photo que vous avez prise qui se trouve dans le coin inférieur gauche de votre écran correspond à la courbure de l’écran de votre iPhone. Tout est destiné à se sentir familier aux personnes qui utilisent l’appareil photo par défaut d’Apple tous les jours – mais comme toujours, Halide propose une tonne d’astuces de photographie avancées.

La nouvelle version Mark II de l’application peut désormais capturer à la fois RAW et les photos traitées par ordinateur de l’iPhone en même temps grâce à une fonctionnalité appelée Couverture par Halide. La plupart des applications de filtre photo et de médias sociaux n’acceptent pas les images RAW, mais l’avantage de RAW est que vous obtenez une photo sans aucun traitement appliqué que vous pouvez modifier plus tard. L’avantage de la couverture signifie que vous obtenez deux images lorsque vous prenez une photo: une que vous pouvez publier immédiatement et une que vous pouvez modifier plus tard. Cependant, la couverture sera désactivée par défaut.

Mark II bénéficie également d’une nouvelle fonction Instant RAW, qui développe «intelligemment» une seule image RAW grâce à un processus en 17 étapes sans que vous ayez à régler vous-même les curseurs ou les niveaux. «Instant RAW peut fonctionner comme un point médian entre un RAW complètement non édité et un JPEG totalement traité», Halide dit dans le blog d’annonce d’aujourd’hui. La société dit à The Verge qu’une image RAW instantanée aura un aspect différent du JPG que vous pourriez obtenir à partir d’une image avec le traitement Smart HDR d’Apple appliqué. L’approche de traitement d’Halide a été calquée sur le développement de la photographie argentique, explique la société. (Vous pouvez toujours envoyer vos images RAW à d’autres applications comme Darkroom pour une édition plus approfondie si vous le souhaitez.)

Image: halogénure

Halide dit que Mark II est également «ProRAW ready», ce qui signifie qu’il devrait prendre en charge le nouveau format lorsque Apple le publiera plus tard cette année pour l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Halide propose également un cours de 10 jours dans l’application pour aider les gens à en apprendre davantage sur la photographie via les fonctionnalités de l’application et en expliquant les concepts photographiques. Le cours est destiné aux «utilisateurs nouveaux et expérimentés», selon le blog.

Cependant, tous ces changements s’accompagnent d’un changement de prix. La version originale d’Halide était une application payante unique, mais maintenant, il existe plusieurs façons de la payer.

Si vous avez déjà payé pour Halide, vous obtenez Mark II gratuitement ainsi qu’un abonnement d’un an avec tous les avantages inclus. (Un peu plus à ce sujet plus tard.) Si vous avez déjà payé pour l’application et que vous avez essayé de passer à Mark II plus tôt dans la journée, mais que vous voyiez une invite de paiement, vérifiez à nouveau. Halide dit à The Verge que cela était dû à un bogue, et une mise à jour pour résoudre le problème est en cours de déploiement.

Halide a changé son modèle de tarification, mais les utilisateurs de l’application d’origine bénéficient de la mise à niveau gratuite

Si vous êtes un nouvel utilisateur Halide, vous avez plusieurs options. Vous pouvez payer une fois pour l’application, qui coûte 30 $ au lancement et 36 $ à un moment donné dans le futur. Halide dit qu’il prévoit d’augmenter ce prix unique à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à l’application.

Halide propose également des abonnements, que l’entreprise appelle des «adhésions». Au lancement, vous pouvez payer 9,99 $ pour un an d’accès aux fonctionnalités de l’application. Ce prix passera à 11,99 USD “dans un proche avenir”.

Halide s’attend à ce que le prix de l’abonnement finisse également par augmenter, mais dit que vous conserverez le prix que vous avez payé en premier si vous décidez de payer pour une autre année d’abonnement par la suite. Les adhésions auront des «avantages au-delà de l’expérience Halide de base», qui comprend des icônes d’application spéciales. Mais si vous voulez juste faire sauter les pneus sur la nouvelle application avant de payer, elle est maintenant gratuite à télécharger avec un essai gratuit d’une semaine.

Dans l’ensemble, cela semble être une mise à jour assez charnue pour les fans d’Halide, et les outils éducatifs semblent utiles pour ceux d’entre nous qui ont voulu essayer une photographie mobile plus avancée mais qui ne savent pas par où commencer. Halide Mark II est maintenant disponible sur l’App Store en tant que mise à jour de l’application d’origine.